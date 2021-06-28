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    Потоп у Москві. «Суперзлива» залила метро, вулиці й головний телецентр Росії (відео)

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    У російській столиці вирує негода - Потоп у Москві. «Суперзлива» залила метро, вулиці й головний телецентр Росії (відео)
    У російській столиці вирує негода
    Скріншот з відео

    Через зливу сталося підтоплення телецентру «Останкіно»

    Сьогодні столицю РФ Москву і Підмосков'я накрила сильна злива. Зокрема, в російській столиці затопило метро і вулиці. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Сильний вітер повалив кілька дерев, рекламні щити, а також пошкоджені вітрини магазинів.

    На одній з будівель на вулиці Правди зірвало дах. Про постраждалих не повідомляється, проте в результаті інциденту постраждали кілька автомобілів.

    Також у місті ускладнено рух транспорту дорогами Москви. Місцями в столиці утворилися підтоплення, також руху транспорту заважають дерева, що впали. При цьому через негоду в Москві затопило метро, у зв'язку з цим кілька станцій метрополітену були закриті.

    У той же час через зливу сталося підтоплення телецентру «Останкіно».

    Також в Раменському районі російської столиці на будмайданчику через сильний вітер і зливи обрушився будівельний кран.

    За даними московської влади, в місті випало близько 70% місячної норми опадів.

    Теги: Росія стихійні лиха метро атмосферне явище надзвичайні ситуації потоп негода
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    Потоп у Москві. «Суперзлива» залила метро, вулиці й головний телецентр Росії (відео)