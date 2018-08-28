Українські військові провели навчання з бойовою стрільбою. Яскраві фото



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Хід проведення навчання особисто оцінював Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв

На одному з полігонів оперативно-тактичного угруповання «Північ», що входить до складу Об’єднаних сил, відбулися тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою. Про це інформує прес-центр Об'єднаних сил.

За задумом навчань, підрозділи відпрацювали елементи оборонного бою за передові позиції, знищення противника та управління резервами.

За словами командира підрозділу, завдання, яке ставилось перед особовим складом, було виконано, але тренування на цьому не закінчуються. Кожного разу під час відпрацювання вправ нарощується складність завдань та підвищується динамічна напруга на умовному «полі бою».

Хід проведення навчання особисто оцінював Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За результатами навчання військовослужбовці, які показали найвищі результати з ураження умовного противника, були нагороджені цінними подарунками та почесними грамотами від Командувача об’єднаних сил, йдеться в повідомленні