Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника

«Все, що привертає увагу і змушує поглянути ще раз, є особливим»

Турецький художник Ертан Атай у своїх роботах поєднує відомі картини митців минулого з сучасними популярними фільмами чи телешоу.

На його унікальний стиль особливо вплинула кар'єра в графічному дизайні, моді і телевиробництві.

Варто зазначити, що Ертан Атай отримав художню освіту. Також він давно працює в рекламі, утворивши власне креативне агентство.

Атай вважає, що «все, що привертає увагу і змушує поглянути ще раз, є особливим». Його головна тема – поп-арт.