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    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника

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    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника

    «Все, що привертає увагу і змушує поглянути ще раз, є особливим»

    Турецький художник Ертан Атай у своїх роботах поєднує відомі картини митців минулого з сучасними популярними фільмами чи телешоу.

    На його унікальний стиль особливо вплинула кар'єра в графічному дизайні, моді і телевиробництві.

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    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника
    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника

    Варто зазначити, що Ертан Атай отримав художню освіту. Також він давно працює в рекламі, утворивши власне креативне агентство.

    Атай вважає, що «все, що привертає увагу і змушує поглянути ще раз, є особливим». Його головна тема – поп-арт.

    Теги: Туреччина мистецтво
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    Унікальне поєднання поп-культури з відомими картинами. Кумедні колажі турецького художника