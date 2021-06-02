Директора Одеського художнього музею Ройтбурда звільнили незаконно: рішення Верховного суду

Ройтбурда призначили директором Одеського художнього музею у березні 2018 року на п'ять років

Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської облради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею. Про це стало відомо з постанови суду. Про виграш у суді повідомив і сам митець.

У касаційній скарзі Ройтбурд просив скасувати постанову апеляційного суду, яка підтримала звільнення художника.

Він також наполягав на поновленні на роботі, визнанні контракт чинним, та стягненні середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Верховний суд не погодився із висновками суду апеляційної інстанції. Суд вважає, що відсутні докази щодо порушення Ройтбурдом умов контракту.

Верховний суд задовольнив скаргу.

Олександр Ройтбурд виграв суд

Згідно з постановою, суд ухвалив залишити в силі рішення Приморського районного суду Одеси, згідно з яким, Ройтбурда звільнили з посади незаконно.

Наприкінці 2017 року відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру.

Ройтбурда призначили директором Одеського художнього музею у березні 2018 року. З ним був підписаний контракт на п’ять років.

4 вересня 2019 року Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею.

10 лютого 2020 року суд визнав незаконним звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею у вересні 2019 року.

2 червня 2020 року Одеський апеляційний суд скасував рішення Приморського райсуду міста, яке скасувало рішення облради про розірвання контракту з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Ройтбурд – відомий український художник, у 2014 році підтримав Євромайдан в Одесі. Восени 2020 року Ройтбурд йшов на місцеві вибори від «Євросолідарності». Наразі він є депутатом в Одеській обласній раді.