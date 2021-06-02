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    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»

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    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»

    Юні художники відділення образотворчого мистецтва Вінницької дитячої школи мистецтв представили свої роботи

    У центрі «Арт-шик» (вул. Архітектора Артинова,12а) відбулось відкриття виставки юних художників відділення образотворчого мистецтва Вінницької дитячої школи мистецтв «Травневий вернісаж».

    Тут представлені роботи у техніках графіки, живопису та декоративно-прикладного мистецтва. Виставка діятиме до 15 червня.

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    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»
    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»
    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»
    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»
    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»
    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»
    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»
    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»
    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»
    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»
    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»
    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»

    Організатори виставки: регіональний центр сучасного мистецтва «Арт-шик», департамент культури міської ради, Вінницька дитяча школа мистецтв. Виставка організована у рамках щорічного благодійного проєкту «Сім кольорів дитинства» до Міжнародного дня захисту дітей, започаткованого центром «Арт-шик» у 2009 році.

    Юні художники відділення образотворчого мистецтва Вінницької дитячої школи мистецтв є постійними учасниками та переможцями міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсів дитячої творчості.

    До експозиції виставки увійшли близько 100 живописних та графічних, а також скульптурних та декоративних творів. Це реалістичні та фантазійні сюжетні роботи казкової, етнографічної та фольклорної тематики, пейзажі та натюрморти.

    Теги: Вінниця культура мистецтво виставка вінничани
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    Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»