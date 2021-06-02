Вінничан запрошують на виставку «Травневий вернісаж»

Юні художники відділення образотворчого мистецтва Вінницької дитячої школи мистецтв представили свої роботи

У центрі «Арт-шик» (вул. Архітектора Артинова,12а) відбулось відкриття виставки юних художників відділення образотворчого мистецтва Вінницької дитячої школи мистецтв «Травневий вернісаж».

Тут представлені роботи у техніках графіки, живопису та декоративно-прикладного мистецтва. Виставка діятиме до 15 червня.

Організатори виставки: регіональний центр сучасного мистецтва «Арт-шик», департамент культури міської ради, Вінницька дитяча школа мистецтв. Виставка організована у рамках щорічного благодійного проєкту «Сім кольорів дитинства» до Міжнародного дня захисту дітей, започаткованого центром «Арт-шик» у 2009 році.

Юні художники відділення образотворчого мистецтва Вінницької дитячої школи мистецтв є постійними учасниками та переможцями міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсів дитячої творчості.

До експозиції виставки увійшли близько 100 живописних та графічних, а також скульптурних та декоративних творів. Це реалістичні та фантазійні сюжетні роботи казкової, етнографічної та фольклорної тематики, пейзажі та натюрморти.