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    В окупованому Криму встановили пам'ятник цареві, який лякає дітей до сліз (фото)

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    Скульптурна група справляє сильне враження - В окупованому Криму встановили пам'ятник цареві, який лякає дітей до сліз (фото)

    Скульптурна група справляє сильне враження

    фото: Telegram-канал «Кримський»

    Пам'ятник Миколі ІІ розмістили біля постаменту Сталіну, Рузвельту і Черчиллю

    У окупованому Криму поставили скульптуру, яка викликала бурхливі обговорення. Фотографії опублікував Telegram-канал «Кримський».

    Повідомляється, що пам'ятник встановлено у Лівадії. На ньому зображений останній російський цар Микола ІІ та його родина.

    Місцеві жителі та туристи вже шоковані цією скульптурою. Вони називають її «яйце Чужого».

    «Діти як побачать – одразу плачуть», – коментують місцеві жителі.

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    Скульптурна група справляє сильне враження фото: Telegram-канал «Кримський»
    Скульптурна група справляє сильне враження фото: Telegram-канал «Кримський»
    Скульптурна група справляє сильне враження фото: Telegram-канал «Кримський»

    «Тільки не показуйте це «царевій нареченій» Поклонській, право слово!», – написала редакція Telegram-каналу «Кримський».

    Нагадаємо, вандали розтрощили пам'ятник героям Небесної сотні у центрі Первомайська.

    Раніше у Москві встановили неоднозначний пам’ятник: на що це схоже? (фото, відео).

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    Теги: Крим діти
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    В окупованому Криму встановили пам'ятник цареві, який лякає дітей до сліз (фото)