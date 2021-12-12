В окупованому Криму встановили пам'ятник цареві, який лякає дітей до сліз (фото)

Пам'ятник Миколі ІІ розмістили біля постаменту Сталіну, Рузвельту і Черчиллю

У окупованому Криму поставили скульптуру, яка викликала бурхливі обговорення. Фотографії опублікував Telegram-канал «Кримський».

Повідомляється, що пам'ятник встановлено у Лівадії. На ньому зображений останній російський цар Микола ІІ та його родина.

Місцеві жителі та туристи вже шоковані цією скульптурою. Вони називають її «яйце Чужого».

«Діти як побачать – одразу плачуть», – коментують місцеві жителі.

«Тільки не показуйте це «царевій нареченій» Поклонській, право слово!», – написала редакція Telegram-каналу «Кримський».

Нагадаємо, вандали розтрощили пам'ятник героям Небесної сотні у центрі Первомайська.

Раніше у Москві встановили неоднозначний пам’ятник: на що це схоже? (фото, відео).