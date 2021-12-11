Відомий телеведучий попредив, що від його імені діють шахраї
Дмитро Комаров готує заяву до кіберполіції
Ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров повідомив, що від його імені діють шахраї. Як повідомив телемандрівник на сторінці у Facebook, у мережі вже не вперше використовують його ім'я та фото, вводячи людей в оману та крадучи гроші. Цього разу Дмитро нібито влаштовує конкурс. Втім, він заявив, що це брехня.
«Схема стандартна: у фотошопі домальовують на фотографіях, де у мене в руках телефон або аркуш паперу, якусь інформацію про «розіграш», «подарунки», «безоплатну роздачу грошей», інше. Все пишу в лапках. Тому що безкоштовний сир – у мишоловці. Не буває «шари». Гроші просто так не роздають. Шахраї обманюють людей, використовуючи довіру до відомих персон. Офіційно заявляю: я не маю жодного стосунку до таких «розводів». Якщо ви бачите у мережі, що Діма Комаров нібито пропонує десь зареєструватися, і він за це перерахує гроші – це брехня», – заявив Комаров.
Також ведучий додав, що готує заяву до кіберполіції, а людей попросив поширити свій допис, аби попередити якомога більше людей.
«Поділитися цим дописом. Розмістіть його у сторіз. Люди прочитають, будуть обізнані, попередять своїх дітей (діти нерідко вірять у таке). Можна надсилати скарги на такі розводи. Не вірте фейкам. Перевіряйте інформацію на моїх офіційних сторінках у Facebook та Instagram. І шахраї залишаться ні з чим», – написав Комаров.
Раніше журналіст, мандрівник та ведучий тревел-шоу Дмитро Комаров купив землю в Карпатах.
Нагадаємо, зірка телеканалу «1+1» і ведучий тревел–шоу Дмитро Комаров зробив заяву після смерті свого друга – пілота Ігоря Табанюка. Чоловік загинув у авіакатастрофі на Прикарпатті, яка трапилася 28 липня.