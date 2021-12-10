«Лиже дупу Путіну»: Фагот засудив українців, які ходять на концерти Басти

Фагот: «Українська культура повинна так само відвойовувати свій простір, як і всі решта»

Український музикант і лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта розкритикував українців, які у час російської агресії, продовжують ходити на концерти артистів із ворожої країни, зокрема на пропутінського Басту. Про це він завив в інтерв'ю Dorotye.

«У нас стадія війни по всіх фронтах, і культурному так само. Я не розумію 15 тис людей, які прийшли на концерт Басти. Чувак, який топить за Крим, лиже дупу Путіну…хто ці люди?», – обурився Фагот.

Музикант також заявив, що підтримує петицію Ігоря Кондрятюка з приводу заборони виступів російських артистів. «Глобально так. Але я розумію, що існують нюанси і виключення завжди можуть бути…Я не розумію, як БГ (Борис Гребенщиков – ред.) після його заяви, що він бував часто в Криму і українців там не бачив, як його сюди пускають? Не знаю. Це питання до СБУ. У нас керування йде у якомусь ручному режимі: вирішив – зробив, не вирішив – не зробив. От Басту як сюди запустили? … В нас йде війна і він конкретно на стороні ворога, при чому публічно. Як українці приходять на його концерти, я не розумію. Хто ці люди? П’ята колона чи потенційні отримувачі російських паспортів?! У нас за ці роки приблизно 15 тис людей вбили на цій війні. А тут 15 тис. людей прийшло на концерт ворога», – заявив музикант.

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Фагот не підтримує думки, що музика і культура поза політикою. «Українська культура повинна так само відвойовувати свій простір як і всі решта. А то про*ремо все», – переконує лідер ТНМК .

Раніше повідомлялося, що музикант Іван Дорн, якого так облюбували в Росії, розповів, що досі не може змиритися з війною на Донбасі і тим, що частина областей не належить Україні. Але у той же час він, попри війну, виступатиме для російської публіки.

До слова, стало відомо, що одіозний російський репер Васілій Вакуленко, відомий як Баста, який свого часу відзначився незаконним візитом до окупованого РФ Криму, планує вдруге за рік виступити з концертом в Україні. Виступ заплановано на 19 грудня у київському нічному клубі «Stereo plaza».

Також у жовтні громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр» звернулася до Служби безпеки України з проханням заборонити в'їзд до України російським артистам Басті (Василь Вакуленко), Йолці (Єлизавета Іванців) та Ірині Круг (Воробйовій), у яких заплановані концерти в Києві.