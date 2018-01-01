Війна і творчість. Десантники перетворили бойовий снаряд на витвір мистецтва

На металі відображені героїчні та одночасно трагічні епізоди неоголошеної війни з російсько-окупаційними військами

Воїни десантно-штурмової роти зі Львова перетворили частину смертоносного ворожого боєприпасу на цікавий та досить незвичний експонат. Він зберігається у підрозділі ще з «гарячого» 2014 року. [GALLERY_BLOCK] «Це – хвостова частина з блоком стабілізатора 300-т міліметрового реактивного снаряду від РСЗВ



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На металі відображені героїчні та одночасно трагічні епізоди неоголошеної війни з російсько-окупаційними військами

Воїни десантно-штурмової роти зі Львова перетворили частину смертоносного ворожого боєприпасу на цікавий та досить незвичний експонат. Він зберігається у підрозділі ще з «гарячого» 2014 року.

«Це – хвостова частина з блоком стабілізатора 300-т міліметрового реактивного снаряду від РСЗВ «Смерч», на якому відображена історія найважчих бойових дій підрозділу на Донбасі. А це – запеклі бої в районі населених пунктів Побєда, Щастя, Горлівки, Луганської ТЕС та засідка неподалік Металіста. Також окремо зображені імена та прізвища загиблих десантників цієї роти», - інформує прес-центр штабу АТО.

Ідея належить командиру десантно-штурмової роти, старшому лейтенанту на ім’я Дмитро. А до її втілення у життя, долучився весь особовий склад підрозділу, детально обговорюючи, які саме події необхідно відобразити на експонаті.

«Художником» став солдат Михайло, який більше місяця у вільний від бойових завдань та службових обов’язків час, відображував на металі героїчні та одночасно трагічні епізоди неоголошеної війни з російсько-окупаційними військами.