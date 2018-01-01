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    Війна і творчість. Десантники перетворили бойовий снаряд на витвір мистецтва

    На металі відображені героїчні та одночасно трагічні епізоди неоголошеної війни з російсько-окупаційними військами
    Воїни десантно-штурмової роти зі Львова перетворили частину смертоносного ворожого боєприпасу на цікавий та досить незвичний експонат. Він зберігається у підрозділі ще з «гарячого» 2014 року. [GALLERY_BLOCK] «Це – хвостова частина з блоком стабілізатора 300-т міліметрового реактивного снаряду від РСЗВ
    • Сьогодні, 18:14
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    На металі відображені героїчні та одночасно трагічні епізоди неоголошеної війни з російсько-окупаційними військами

    Воїни десантно-штурмової роти зі Львова перетворили частину смертоносного ворожого боєприпасу на цікавий та досить незвичний експонат. Він зберігається у підрозділі ще з «гарячого» 2014 року.

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    Війна і творчість. Десантники перетворили бойовий снаряд на витвір мистецтва
    Війна і творчість. Десантники перетворили бойовий снаряд на витвір мистецтва
    Війна і творчість. Десантники перетворили бойовий снаряд на витвір мистецтва
    Війна і творчість. Десантники перетворили бойовий снаряд на витвір мистецтва
    Війна і творчість. Десантники перетворили бойовий снаряд на витвір мистецтва

    «Це – хвостова частина з блоком стабілізатора 300-т міліметрового реактивного снаряду від РСЗВ «Смерч», на якому відображена історія найважчих бойових дій підрозділу на Донбасі. А це – запеклі бої в районі населених пунктів Побєда, Щастя, Горлівки, Луганської ТЕС та засідка неподалік Металіста. Також окремо зображені імена та прізвища загиблих десантників цієї роти», - інформує прес-центр штабу АТО.

    Ідея належить командиру десантно-штурмової роти, старшому лейтенанту на ім’я Дмитро. А до її втілення у життя, долучився весь особовий склад підрозділу, детально обговорюючи, які саме події необхідно відобразити на експонаті.

    «Художником» став солдат Михайло, який більше місяця у вільний від бойових завдань та службових обов’язків час, відображував на металі героїчні та одночасно трагічні епізоди неоголошеної війни з російсько-окупаційними військами.

    АТО війна
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