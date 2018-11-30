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    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані

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    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані

    Траси рясніли різними перешкодами, серед яких були вогонь, бруд, вода, колючий дріт і багато іншого

    У Ліван, пройшла екстремальні перегони «Puma Hannibal Race 2018». Більше 800 чоловік взяли участь в щорічних змаганнях, щоб випробувати себе на міцність, як фізично, так і психологічно.

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    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
    Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані

    Учасники змагалися в трьох видах гонок: траси 6 і 8 км потрібно було подолати на швидкість, а 13 км на витривалість.

    Траси рясніли різними перешкодами, серед яких були вогонь, бруд, вода, колючий дріт і багато іншого.

    вода чоловік
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