Вогонь, вода та колючий дріт. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Лівані
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Траси рясніли різними перешкодами, серед яких були вогонь, бруд, вода, колючий дріт і багато іншого
У Ліван, пройшла екстремальні перегони «Puma Hannibal Race 2018». Більше 800 чоловік взяли участь в щорічних змаганнях, щоб випробувати себе на міцність, як фізично, так і психологічно.
Учасники змагалися в трьох видах гонок: траси 6 і 8 км потрібно було подолати на швидкість, а 13 км на витривалість.
Траси рясніли різними перешкодами, серед яких були вогонь, бруд, вода, колючий дріт і багато іншого.