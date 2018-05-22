Як героїчні «кіборги» воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото

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Фото: Сергій Лойко

За офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт, загинули більше 200 українських військових

Журналіст та фотограф Сергій Лойко напередодні четвертої річниці початку боїв за Донецький аеропорт на своїй сторінці на Facebook розмістив електронну версію альбому фотографій «Аеропорт», присвяченого обороні летовища українськими бійцями.

Пропонуємо також переглянути світлини героїчної оборони аеропорту українськими бійцями.

Нагадаємо, бої за встановлення контролю над донецьким міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

В різний час в аеропорту і прилеглому селищі Піски воювали спецназівці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», бійці Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

18-21 січня 2015 року в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 «кіборгів».

21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу - цей об'єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

За офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.



