Волонтер розповіла зворушливі історії про загиблих військових на Донбасі

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Один з воїнів загинув у свій день народження

Воїни 24-ї ОМБр Андрій Маслов і В'ячеслав Куцмай загинули 21 травня при виконанні бойового завдання на передовій - у бою з диверсантами «ДНР».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер БФ «Батальйон волонтер» Юлія Толмачова.

«Пішли на небеса наші герої, ті, хто повинен був жити. Хлопці загинули при виконанні бойового завдання на передовій», - написала вона.

Толмачова розповіла про загиблих: «Футболіст (Андрій Маслов) - до нього тягнулися всі! Іноді кажуть, що люди різні: хтось тобі підходить психологічно, хтось ні. Але є й такі, до яких тягнуться всі. Тому що вони допомагають розкрити душу кожному без винятку: вони вислухають, зрозуміють і віддадуть останнє, щоб допомогти тобі. І відбувається це тому, що власна душа такої людини вміщає в себе дивно багатий, майже досконалий набір кращих людських якостей. Саме таким був наш Андрюха, Футболіст. Він був добрий, чесний, благородний і відважний. У ньому відчувалося щире, непідробне прагнення до справедливості, допомоги ближньому. Він був не здатен зрадити і навіть просто серйозно образити. Таким другом можна і треба пишатися.

Слава Куцмай (Цинк) - ти пройшов Іловайськ, полон, поранення і повернувся.Ти був справжнім воїном,справжньою людиною, людиною з великої літери. Завжди такий скромняга».

За словами волонтера, Андрій Маслов загинув у свій день народження.

Нагадаємо, минулої доби, 21 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною.

Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

Під час бойових дій двоє наших захисників загинули, та 9 було поранено. Наразі всіх поранених евакуйовано до госпіталю де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.