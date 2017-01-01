Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея

Світлини скорше є зразком роботи пропагандистської машини, ніж справжнім відображенням життя в СРСР

Пропонуємо вашій увазі світлини дівчат і жінок, фотографії яких в радянські роки публікували на сторінках різних журналів. [GALLERY_BLOCK] Варто зазначити, що на всіх фотографіях зображене лише «щасливе життя простої радянської жінки». [READ_MORE] Самі ж світлини скорше є зразком роботи пропагандистської машини, ніж