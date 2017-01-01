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    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея

    Світлини скорше є зразком роботи пропагандистської машини, ніж справжнім відображенням життя в СРСР
    Пропонуємо вашій увазі світлини дівчат і жінок, фотографії яких в радянські роки публікували на сторінках різних журналів. [GALLERY_BLOCK] Варто зазначити, що на всіх фотографіях зображене лише «щасливе життя простої радянської жінки». [READ_MORE] Самі ж світлини скорше є зразком роботи пропагандистської машини, ніж
    • Сьогодні, 14:37
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    Світлини скорше є зразком роботи пропагандистської машини, ніж справжнім відображенням життя в СРСР

    Пропонуємо вашій увазі світлини дівчат і жінок, фотографії яких в радянські роки публікували на сторінках різних журналів.

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    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
    Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея

    Варто зазначити, що на всіх фотографіях зображене лише «щасливе життя простої радянської жінки».

    Читайте також

    Самі ж світлини скорше є зразком роботи пропагандистської машини, ніж справжнім відображенням життя в СРСР. На фотографіях, зокрема, робиться акцент на жінці-матері, жінці-лікарці чи жінці-спортсменці.

    Джерело: trinixy.ru

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