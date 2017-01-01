Як пропаганда в СРСР зображувала красу радянських жінок. Фотогалерея
- Сьогодні, 14:37
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Світлини скорше є зразком роботи пропагандистської машини, ніж справжнім відображенням життя в СРСР
Пропонуємо вашій увазі світлини дівчат і жінок, фотографії яких в радянські роки публікували на сторінках різних журналів.
Варто зазначити, що на всіх фотографіях зображене лише «щасливе життя простої радянської жінки».
Самі ж світлини скорше є зразком роботи пропагандистської машини, ніж справжнім відображенням життя в СРСР. На фотографіях, зокрема, робиться акцент на жінці-матері, жінці-лікарці чи жінці-спортсменці.
Джерело: trinixy.ru