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    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея

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    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея

    Перемогла учасниця Івлєва Анастасія із міста Одеси, 24 роки.

    Напередодні Всесвітнього Дня блондинок в столичному концерт-холі Freedom відбулося шоу країни - «MISS BLONDE UKRAINE-2018». Це єдиний конкурс єдиний в Світі присвячений Блондинкам.

    Суддями конкурсу були: Народна артистка України - Ольга Сумська, психолог, тренер особистісного зростання Наталія Холоденко, автор проекту Міс Блонд Україна, співачка Оксана Vояж, топ-модель, представник оргкомітету NewYorkFasionweek Анна Пронічкіна, колишній захисник київського «Динамо» і збірної України Владислав Ващук, популярний український співак, шоумен і телеведучий Андрій Кіше, актор, боксер В'ячеслав Узелков, комік-дует «Кролики» - народні артисти України - Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко.

    Веселили гостей епатажний шоумен Діма Коляденко і співачка Камалія. Саме вони озвучили ім'я переможниці «MISS BLONDE UKRAINE-2018», яка крім престижного титулу також отримає поїздку на NewYorkFashionWeekі фотосесію з іменитим фотографом в Америці.

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    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея
    Як у Києві обирали найпривабливішу білявку України. Фотогалерея

    У конкурсі брали участь 20 світловолосих красунь з усіх куточків України.

    Перемогла учасниця Івлєва Анастасія із міста Одеси, 24 роки.

    «I Віце Міс Блонд-2018» стала Рубаненко Поліна, м. Київ, 20 років.

    «II Віце Міс Блонд-2018» стала Щаслива Ольга, м. Новоград-Волинський, 29 років.

    «Міс Глядацьких Симпатій-2018» стала Сігеда Катерина, м. Запоріжжя, 26 років.

    «Міс Шик-2018» стала Пейкова Станіслава, м. Київ, 36 років.

    На «Miss Blonde-2018» своїми хітами зі сцени, гостей розважали найкрасивіші і талановиті блондинки шоу-бізнесу - співачка Камалія, а також багато інших.

    Джерело: Gazeta.ua

    Київ Україна актор
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