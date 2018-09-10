Як виглядає звалище елітних автомобілів в передмісті Лондона. Фотогалерея
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Тут можна побачити спорткари Ferrari, Pininfarina, Lotus і безліч різних Porsche
Це дуже дивне автомобільне звалище знаходиться неподалік від Лондона. На ньому під відкритим небом гниють лише елітні і дорогі автомобілі.
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Серед них можна побачити спорткари Ferrari, Pininfarina, Lotus і безліч різних Porsche. Всі вони поступово відправляються під прес, а з більшості з них вже були зняті деякі запчастини для продажу.