Як виглядає звичайна пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото

Німецький фотограф Пітер Юзак займається мікрофотографією різних ліків і препаратів, наприклад вітаміну С, бензойної кислоти і парацетамолу

Юзак захопився мікрофотографією в 1979 році, а парацетамол почав знімати тільки чотири роки тому. Щоб зробити знімки, він зіскрібає з таблеток пилок, поміщає його під скло і нагріває, щоб почався процес кристалізації. На виготовлення матеріалу для зйомки у Юзака йде від декількох годин до декількох тижнів. [GALLERY_BLOCK] Після завершення



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Німецький фотограф Пітер Юзак займається мікрофотографією різних ліків і препаратів, наприклад вітаміну С, бензойної кислоти і парацетамолу

Юзак захопився мікрофотографією в 1979 році, а парацетамол почав знімати тільки чотири роки тому. Щоб зробити знімки, він зіскрібає з таблеток пилок, поміщає його під скло і нагріває, щоб почався процес кристалізації. На виготовлення матеріалу для зйомки у Юзака йде від декількох годин до декількох тижнів.

Після завершення кристалізації фотограф поміщає скло під поляризаційний мікроскоп Jenalab з камерою Sony Alpha 7. З кожної заготовки він отримує сотні фотографій в масштабі 120:1.

Джерело: Bird In Flight