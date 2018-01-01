Як виглядав Київ 100 років тому: унікальні світлини, зроблені в 1918 році

«Хоч щось вберегли і від бомбардувань, і від комуністичних вождів»

В спільноті на Facebook «Клуб Коренного Киевлянина» опублікували фото Києва, які були зроблені в 1918 році німецьким офіцером. [GALLERY_BLOCK] «Приголомшливо, який Київ красивий, скільки було церков і соборів, яка архітектура.100 років минуло, для історії це мить, але як все змінилося. Добре хоч щось вберегли і від



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Київ 1918 року

«Хоч щось вберегли і від бомбардувань, і від комуністичних вождів»

В спільноті на Facebook «Клуб Коренного Киевлянина» опублікували фото Києва, які були зроблені в 1918 році німецьким офіцером.

«Приголомшливо, який Київ красивий, скільки було церков і соборів, яка архітектура.100 років минуло, для історії це мить, але як все змінилося. Добре хоч щось вберегли і від бомбардувань, і від комуністичних вождів. Київ прекрасний!», - прокоментували світлини одна з користувачок соціальної мережі.

Джерело: Клуб Коренного Киевлянина