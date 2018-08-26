Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж



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Борщ

Контрольним завданням було приготувати борщ

У 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ України відбувся конкурс на звання кращого кухаря військової частини. Військові кухарі різних підрозділів змагалися у теоретичній та практичній майстерності приготування страв. Про це повідомляє Міноборони.

Конкурс складався з трьох етапів: залік з теоретичних знань приготування різних страв, розгортання польових кухонь та з найсмачнішого — приготування першої та другої страв. Загалом у конкурсі брало участь 11 найкращих кухарів бригади.

Серед всього різноманіття страв, які можуть приготувати військові кухарі, контрольними було вирішено обрати борщ український зі сметаною та плов зі свининою.

Кожен з учасників до визначеного організаторами часу повинен був приготувати ці дві страви та подати їх на контрольний стіл для дегустації членам журі.

До складу журі входили всі охочі, хто бажав відвідати кулінарних шедеврів. Цікаво те, що перед подачею до столу, всі страви перетасовувались, тому кожен з учасників подавав на дегустацію страву свого товариша, що додало прозорості в оцінці майстерності військових кухарів.

Крім цього, за призові місця учасники отримали подарунки у вигляді наборів ножів та грошових заохочень на придбання кухонного приладдя. Але найбільшим подарунком для учасників були задоволені обличчя дегустаторів від смачно приготованих страв.