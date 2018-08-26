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    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж

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    Борщ - Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Борщ

    Контрольним завданням було приготувати борщ

    У 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ України відбувся конкурс на звання кращого кухаря військової частини. Військові кухарі різних підрозділів змагалися у теоретичній та практичній майстерності приготування страв. Про це повідомляє Міноборони.

    Конкурс складався з трьох етапів: залік з теоретичних знань приготування різних страв, розгортання польових кухонь та з найсмачнішого — приготування першої та другої страв. Загалом у конкурсі брало участь 11 найкращих кухарів бригади.

    Серед всього різноманіття страв, які можуть приготувати військові кухарі, контрольними було вирішено обрати борщ український зі сметаною та плов зі свининою.

    Кожен з учасників до визначеного організаторами часу повинен був приготувати ці дві страви та подати їх на контрольний стіл для дегустації членам журі.

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    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж
    Як військові кухарі змагалися у приготуванні страв: фоторепортаж

    До складу журі входили всі охочі, хто бажав відвідати кулінарних шедеврів. Цікаво те, що перед подачею до столу, всі страви перетасовувались, тому кожен з учасників подавав на дегустацію страву свого товариша, що додало прозорості в оцінці майстерності військових кухарів.

    Крім цього, за призові місця учасники отримали подарунки у вигляді наборів ножів та грошових заохочень на придбання кухонного приладдя. Але найбільшим подарунком для учасників були задоволені обличчя дегустаторів від смачно приготованих страв.

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