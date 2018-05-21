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    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу

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    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу

    Пропонуємо вашій увазі добірку цікавих фотографій з повсякденного життя мешканців країни Непал

    Непал є однією з найбідніших та найменш розвинених країн світу, приблизно чверть її населення живе за межею бідності. Непал сильно залежить від грошових переказів з-за кордону, які складають до 30% ВВП. 

    Сільське господарство є основою економіки, що забезпечує існування майже двох третин населення, але становить лише одну третину ВВП. 

    Промислове виробництво включає переважно переробку сільськогосподарської продукції (джут, цукровий очерет, тютюн та зерно).

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    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу
    Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу

    Товарами, що йдуть на експорт, є джут, рис, деревина, олійні культури.

    На початку 2015 року Непал постраждав від землетрусів, які пошкодили або знищили інфраструктуру та житло та призупинили економічний розвиток країни.

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