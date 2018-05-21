Як живе населення однієї з найбідніших країн світу. Екзотичні фото з Непалу

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Пропонуємо вашій увазі добірку цікавих фотографій з повсякденного життя мешканців країни Непал

Непал є однією з найбідніших та найменш розвинених країн світу, приблизно чверть її населення живе за межею бідності. Непал сильно залежить від грошових переказів з-за кордону, які складають до 30% ВВП.

Сільське господарство є основою економіки, що забезпечує існування майже двох третин населення, але становить лише одну третину ВВП.

Промислове виробництво включає переважно переробку сільськогосподарської продукції (джут, цукровий очерет, тютюн та зерно).

Товарами, що йдуть на експорт, є джут, рис, деревина, олійні культури.

На початку 2015 року Непал постраждав від землетрусів, які пошкодили або знищили інфраструктуру та житло та призупинили економічний розвиток країни.