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    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками

    Фото знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 4 тисяч чоловік.
    Інстаграм-аккаунт з промовистою назвою suka_zhizn складається зі знімків жебраків, бідняків і бездомних - тих, хто точно не стане ділитися в соціальних мережах фотографіями з подорожей. [GALLERY_BLOCK] Знімки знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 4 тисяч чоловік.  «Проект анонімний лише з однієї причини:
    • Сьогодні, 13:52
    • Розсилка

    Фото знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 4 тисяч чоловік.

    Інстаграм-аккаунт з промовистою назвою suka_zhizn складається зі знімків жебраків, бідняків і бездомних - тих, хто точно не стане ділитися в соціальних мережах фотографіями з подорожей.

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    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками
    Таке життя: навіщо потрібен Instagram з українськими безхатьками та жебраками

    Знімки знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 4 тисяч чоловік. 

    «Проект анонімний лише з однієї причини: я не хочу відокремлювати себе від проекту. Я - це проект, і навпаки. 95% знімків роблю я. Пара близьких друзів і моя дівчина допомагають мені, за що їм подяка.

    Дуже часто в житті я чув: «Ти все драматизуєш», «Ти бачиш тільки негатив». Так я прийшов до думки про те, що бачити погане - моя суперздатність.

    Я працюю оператором - знімаю проекти для телебачення, рекламу, промо, всі ці глянцеві штуки. Усередині проекту я можу показати зворотний бік краси, і мені це ближче - тут я справжній», - говорить автор проекту.

    Джерело: Bird In Flight

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