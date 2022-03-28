Звільнений Тростянець: фоторепортаж із міста
У місті повно спаленої техніки рашистів
ЗСУ нещодавно відбили у окупантів населений пункт на Сумщині
26 березня 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» звільнила Тростянець на Сумщині від російських загарбників. Російська Кантемирівська танкова дивізія зазнала втрат і втекла. На фото, зробленими Олексієм Мужчиною для «Главкома», видно, що ЗСУ знищили чимало техніки ворогів.
Тростянець регулярно обстрілювали окупанти, тож житлові будинки та об’єкти інфраструктури зазнали руйнувань.
93-й бригаді після звільнення міста дісталися трофеї – російські озброєння, техніка та боєприпаси.
Нагадаємо, російські війська захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних сторін зайшли в місто і повністю зайняли його.
Втім, закріпитися у Тростянці рашистам не вдалося, тож вони почали регулярно обстрілювати непідконтрольні частини міста. Зокрема, тільки 10 березня внаслідок такого обстрілу у Тростянці загинуло 10 осіб.
Того ж дня окупанти обстріляли і евакуаційну колону, яка рухалася із Тростянця.