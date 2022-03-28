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    Звільнений Тростянець: фоторепортаж із міста

    У місті повно спаленої техніки рашистів - Звільнений Тростянець: фоторепортаж із міста

    У місті повно спаленої техніки рашистів

    фото: Олексій Мужчина

    ЗСУ нещодавно відбили у окупантів населений пункт на Сумщині

    26 березня 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» звільнила Тростянець на Сумщині від російських загарбників. Російська Кантемирівська танкова дивізія зазнала втрат і втекла. На фото, зробленими Олексієм Мужчиною для «Главкома», видно, що ЗСУ знищили чимало техніки ворогів.

    Тростянець регулярно обстрілювали окупанти, тож житлові будинки та об’єкти інфраструктури зазнали руйнувань.

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    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина
    У місті повно спаленої техніки рашистів. фото: Олексій Мужчина

    93-й бригаді після звільнення міста дісталися трофеї – російські озброєння, техніка та боєприпаси.

    Нагадаємо, російські війська захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних сторін зайшли в місто і повністю зайняли його.

    Втім, закріпитися у Тростянці рашистам не вдалося, тож вони почали регулярно обстрілювати непідконтрольні частини міста. Зокрема, тільки 10 березня внаслідок такого обстрілу у Тростянці загинуло 10 осіб.

    Того ж дня окупанти обстріляли і евакуаційну колону, яка рухалася із Тростянця.

    Читайте також: Окупанти тікають з Тростянця на крадених машинах та скутерах. ЗСУ звільнили місто (фото)
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Сумщина Україна Холодний Яр окупація #stoprussia
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    Звільнений Тростянець: фоторепортаж із міста