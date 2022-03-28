  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кулеба розповів, які вказівки отримав від президента щодо перемовин із РФ

    Делегати України і Росії мають зустрітися в Туреччині - Кулеба розповів, які вказівки отримав від президента щодо перемовин із РФ
    Делегати України і Росії мають зустрітися в Туреччині
    фото з відкритих джерел

    «Дав директиви не торгувати людьми, територіями, суверенітетом»

    Перенесення переговорів до Туреччини – досягнення місцевої дипломатії, але жодних домовленостей по жодному пункту немає, про які могло звучати від турецької сторони. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує ТСН.

    «Президент поставити чіткі директиви – не торгуємо людьми, територіями, суверенітетом», – зазначив Кулеба.

    Міністр каже, що поки не приїдуть на місце зустрічі російська делегація і буде зрозуміли, з чим вони приїхали, не буде зрозуміли, що від перемовин чекати.

    «Якщо побачимо, що готові розмовляти, то будуть зрушення, а якщо буде повторення пропагандистських штамів, то роз’їдуться так само, які з’їхалися», – додав міністр.

    Він наголосив, що чимало світових лідерів ведуть перемови з Росією, щоб спонукати перейти на справді ґрунтовні і змістовні розмови із Україною.

    Нагадаємо, переговори України з РФ перенесли. Арахамія пояснив, чому.

    Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

    Подоляк також заявив про необхідність прямої зустрічі двох президентів – Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

    21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти міністр війна Україна президент Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кулеба розповів, які вказівки отримав від президента щодо перемовин із РФ