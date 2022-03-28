Кулеба розповів, які вказівки отримав від президента щодо перемовин із РФ

«Дав директиви не торгувати людьми, територіями, суверенітетом»

Перенесення переговорів до Туреччини – досягнення місцевої дипломатії, але жодних домовленостей по жодному пункту немає, про які могло звучати від турецької сторони. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує ТСН.

«Президент поставити чіткі директиви – не торгуємо людьми, територіями, суверенітетом», – зазначив Кулеба.

Міністр каже, що поки не приїдуть на місце зустрічі російська делегація і буде зрозуміли, з чим вони приїхали, не буде зрозуміли, що від перемовин чекати.

«Якщо побачимо, що готові розмовляти, то будуть зрушення, а якщо буде повторення пропагандистських штамів, то роз’їдуться так само, які з’їхалися», – додав міністр.

Він наголосив, що чимало світових лідерів ведуть перемови з Росією, щоб спонукати перейти на справді ґрунтовні і змістовні розмови із Україною.

Нагадаємо, переговори України з РФ перенесли. Арахамія пояснив, чому.

Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

Подоляк також заявив про необхідність прямої зустрічі двох президентів – Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

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