ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста

Місто на Сумщині зазнало чималих руйнувань від рашистів

Визволення міста стало заслугою 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»

Українські військові повністю звільнили Тростянець на Сумщині від російських загарбників. Про це повідомляє 93 ОМБр «Холодний Яр» у Facebook.

Визволення міста стало заслугою 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Їй допомогли бійці територіальної оборони та місцеві партизани.

«Холодноярцям і вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець», – йдеться у повідомленні.

Після низки невдач війська РФ втекли з Тростянця. 93-й бригаді дісталися трофеї – російські озброєння, техінка та боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ведуть бої за звільнення Тростянця.

Нагадаємо, що російські війська захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних сторін зайшли в місто і повністю зайняли його.

Втім, закріпитися у Тростянці рашистам не вдалося, тож вони почали регулярно обстрілювати непідконтрольні частини міста. Зокрема, тільки 10 березня внаслідок такого обстрілу у Тростянці загинуло 10 осіб.

Того ж дня окупанти обстріляли і евакуаційну колону, яка рухалася із Тростянця.