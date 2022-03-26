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    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста

    Місто на Сумщині зазнало чималих руйнувань від рашистів - ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    Місто на Сумщині зазнало чималих руйнувань від рашистів
    фото: facebook.com/93OMBr

    Визволення міста стало заслугою 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»

    Українські військові повністю звільнили Тростянець на Сумщині від російських загарбників. Про це повідомляє 93 ОМБр «Холодний Яр» у Facebook.

    Визволення міста стало заслугою 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Їй допомогли бійці територіальної оборони та місцеві партизани.

    «Холодноярцям і вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець», – йдеться у повідомленні.

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    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста
    фото: facebook.com/93OMBr

    Після низки невдач війська РФ втекли з Тростянця. 93-й бригаді дісталися трофеї – російські озброєння, техінка та боєприпаси.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ведуть бої за звільнення Тростянця.

    Нагадаємо, що російські війська захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних сторін зайшли в місто і повністю зайняли його.

    Втім, закріпитися у Тростянці рашистам не вдалося, тож вони почали регулярно обстрілювати непідконтрольні частини міста. Зокрема, тільки 10 березня внаслідок такого обстрілу у Тростянці загинуло 10 осіб.

    Того ж дня окупанти обстріляли і евакуаційну колону, яка рухалася із Тростянця.

    Читайте також: Окупанти тікають з Тростянця на крадених машинах та скутерах. ЗСУ звільнили місто (фото)
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ відбили Тростянець: фото звільненого міста