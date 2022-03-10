У Тростянці внаслідок артобстрілу загинули троє людей (відео)

Артилерія ворога обстріляла колишній завод «Електробутприлад

У Тростянці на Сумщині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 9 березня загинуло троє людей, у тому числі неповнолітній хлопець.Про це повідомив у Телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Артилерія ворога обстріляла колишній завод «Електробутприлад». В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець», – йдеться у дописі.

Керівник обладміністрації зазначив, що після обстрілів у місті довго вирували пожежі. Дороги в напрямку Сум і Тростянця непроїзні у зв'язку з рухом колон ворожої техніки.

Як повідомляв «Главком», близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Як повідомлялося, після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Мер міста Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

Відомо, що російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

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