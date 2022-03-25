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    Події в Україні

    Окупанти тікають з Тростянця на крадених машинах та скутерах. ЗСУ звільнили місто (фото)

    Російський танк Т-80, який знищили українські військові - Окупанти тікають з Тростянця на крадених машинах та скутерах. ЗСУ звільнили місто (фото)
    Російський танк Т-80, який знищили українські військові
    фото: Верховна Рада України/Telegram

    Українські військові за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80 під Тростянцем

    Українські військові звільнили місто Тростянець на Сумщині. Про це пише телеграм-канал Верховної Ради України. Як повідомив голова Тростянецької міськради Юрій Бова, окупанти тікають з міста на крадених автівках та скутерах.

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    Окупанти тікають з Тростянця на крадених машинах та скутерах. ЗСУ звільнили місто (фото)
    Окупанти тікають з Тростянця на крадених машинах та скутерах. ЗСУ звільнили місто (фото)

    ЗСУ за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80 під Тростянцем. Раніше на тому ж місці розбили БМП, танки та автівки окупантів.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ведуть бої за звільнення Тростянця.

    Нагадаємо, що російські війська захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних сторін зайшли в місто і повністю зайняли його.

    Втім, закріпитися у Тростянці рашистам не вдалося, тож вони почали регулярно обстрілювати непідконтрольні частини міста. Зокрема, тільки 10 березня внаслідок такого обстрілу у Тростянці загинуло 10 осіб.

    Того ж дня окупанти обстріляли і евакуаційну колону, яка рухалася із Тростянця.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна місто фільм окупація звільнення #stoprussia
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    Окупанти тікають з Тростянця на крадених машинах та скутерах. ЗСУ звільнили місто (фото)