Окупанти тікають з Тростянця на крадених машинах та скутерах. ЗСУ звільнили місто (фото)

Українські військові за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80 під Тростянцем

Українські військові звільнили місто Тростянець на Сумщині. Про це пише телеграм-канал Верховної Ради України. Як повідомив голова Тростянецької міськради Юрій Бова, окупанти тікають з міста на крадених автівках та скутерах.

ЗСУ за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80 під Тростянцем. Раніше на тому ж місці розбили БМП, танки та автівки окупантів.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ведуть бої за звільнення Тростянця.

Нагадаємо, що російські війська захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних сторін зайшли в місто і повністю зайняли його.

Втім, закріпитися у Тростянці рашистам не вдалося, тож вони почали регулярно обстрілювати непідконтрольні частини міста. Зокрема, тільки 10 березня внаслідок такого обстрілу у Тростянці загинуло 10 осіб.

Того ж дня окупанти обстріляли і евакуаційну колону, яка рухалася із Тростянця.