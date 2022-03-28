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    США прогнозують війну в Україні в 2023 році та закладають допомогу в бюджет

    У 2023 році США мають намір збільшити допомогу Україні - США прогнозують війну в Україні в 2023 році та закладають допомогу в бюджет
    У 2023 році США мають намір збільшити допомогу Україні

    Запропоновано в 2023 році виділити Україні $682 млн для «продовження протистояння російській ворожій активності»

    У проєкті бюджету США на 2023 рік, спрямованому на розгляд до Конгресу, пропонується виділити $682 млн для України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    У розділі, присвяченому фінансуванню Держдепу, запропоновано виділити $682 млн для України – на $219 млн більше порівняно з 2021 роком – для «продовження протистояння російській ворожій активності» та задоволення потреб країни у сфері безпеки, енергетики, кібербезпеки.

    Росія та Китай у проєкті бюджету США на 2023 фінансовий рік названі основними «стійкими загрозами» для країни.

    «Протистояння стійким загрозам: залишаючись сфокусованим на підтримці міцної оборони проти Китаю та Росії, бюджет також дозволить міністерству оборони протистояти іншим постійним загрозам, зокрема від Північної Кореї, Ірану та радикальних екстремістських документів», - йдеться в документі.

    У частині, присвяченій фінансуванню міністерства оборони, зазначається, що бюджет передбачає виділення на потреби відомства $773 млрд. При цьому для Пентагону пріоритетним викликом названо Китай, і особливо наголошується на необхідності посилення сил стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

    У розділі з фінансуванням Пентагону перераховано ще цілу низку пріоритетів Білого дому в оборонній сфері. Зокрема, йдеться про модернізацію американської ядерної тріади – «основного аспекту інтегрованих засобів стримування» США, про розвиток кіберзахисту, створення сучасних ВПС, оптимізацію будівництва військових кораблів, включно з модернізацією ядерних підводних човнів.

    Також плануються інвестиції в розвиток ударних засобів великої дальності, зокрема гіперзвукових, у підвищення захищеності розгорнутих США в космосі систем, оптимізацію структури збройних сил, оборонні дослідження, посилення системи постачання та промислової бази військових США.

    Раніше телеканал CNBC повідомляв, що оборонна частина проєкту бюджету США складе $813 млрд. Зазначалося, що бюджет включає виділення $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО і на потреби європейської безпеки.

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    Теги: росія окупанти США бюджет війна Україна окупація #stoprussia
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    США прогнозують війну в Україні в 2023 році та закладають допомогу в бюджет