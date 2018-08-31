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    Фото

    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»

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    Фото: boredpanda.com - Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Фото: boredpanda.com

    Переможців обирали за тим, наскільки передає світлина красу місця призначення та почуття між молодятами

    Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення». Фотографи з усього світу представили більше 5 тис. знімків закоханих пар з весіль, заручин та медових місяців.

    Майстри знімали подружжя в горах, серед лісу, снігу та під водою.

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    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»
    Фото: boredpanda.com

    Переможців обирали за тим, наскільки передає світлина красу місця призначення та почуття між молодятами. Усього відзначили 50 найоригінальніших та найзворушливіших фото.

    Джерело: Gazeta.ua

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