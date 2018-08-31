Зворушливі фото закоханих пар. Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення»



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Фото: boredpanda.com

Переможців обирали за тим, наскільки передає світлина красу місця призначення та почуття між молодятами

Назвали найкращі світлини конкурсу «Місце призначення». Фотографи з усього світу представили більше 5 тис. знімків закоханих пар з весіль, заручин та медових місяців.

Майстри знімали подружжя в горах, серед лісу, снігу та під водою.

Переможців обирали за тим, наскільки передає світлина красу місця призначення та почуття між молодятами. Усього відзначили 50 найоригінальніших та найзворушливіших фото.

Джерело: Gazeta.ua