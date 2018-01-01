Зворушливі ретро фото столичного Подолу, зроблені у 1980-х роках

«Найближчий і такий рідний, мій Поділ!»

Чорно-білі знімки столичного Подолу, зроблені в 1980-х роках, опублікували у спільноті «Клуб корінного киянина» на Facebook. [GALLERY_BLOCK] Читачів соцмережі поділилися своїми враженнями від фотографій: Класні фото. Дякую. Навіть той запах відчув. Може він і не найвишуканіший, але це запах дитинства і юності... Любила



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Фото Олександра Ранчукова Ретро фото Подолу, зроблені у 1980-х роках

«Найближчий і такий рідний, мій Поділ!»

Чорно-білі знімки столичного Подолу, зроблені в 1980-х роках, опублікували у спільноті «Клуб корінного киянина» на Facebook.

Читачів соцмережі поділилися своїми враженнями від фотографій:

Класні фото. Дякую. Навіть той запах відчув. Може він і не найвишуканіший, але це запах дитинства і юності...

Любила Поділ, спеціально їздила туди з Лісового масиву просто пройтися по вуличках.

Дуже дякую. Рідні місця.

Як же ти прекрасний. Найближчий і такий рідний, мій Поділ! Як же я сумую, за тобою, таким непоказним і таким неповторним !!!

Джерело: Клуб Коренного Киевлянина