З'явилися фото нового вражаючого аеропорту Пекіна



Аеропорт Дасін Фото: @XHespanol

Новий пекінський аеропорт Дасін має космічний вигляд

Термінали пекінського міжнародного аеропорту Дасін були відкриті в п'ятницю для огляду ЗМІ.

Як вважають, новий міжнародний аеропорт, який будується в передмістях Пекіна, зможе в два рази збільшити пропускну здатність в китайському столичному регіоні в майбутньому.

Новий аеропорт розташований приблизно в 50 кілометрах на південь від Пекіна. Вважають, що його експлуатація почнеться в кінці вересня цього року. Він стане одним з найбільших аеропортів в світі.

Journalists tour the construction site of the terminal building of the new Beijing Daxing International Airport, in Beijing



В аеропорту Дасін налічується чотири злітно-посадочні смуги і, як вважають, до 2025 року, він зможе щорічно обслуговувати 72 мільйони авіапасажирів.

Після спорудження ще двох злітно-посадкових смуг, пропускна здатність аеропорту перевищить 100 мільйонів авіапасажирів на рік.

