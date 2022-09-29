Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%

Лише за один день НЕК «Укренерго» отримав майже 35% від всього, що заробив на польському напрямі за попередні 5 місяців

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») з 1 жовтня 2022 розпочне поставки електроенергії до Польщі

АТ «ЕКУ» отримав право експортувати електроенергію до Польщі потужністю 110 МВт в результаті перемоги в денному аукціоні, який 29 вересня провів оператор системи передачі НЕК «Укренерго». В результаті конкурентної боротьби державний енерготрейдер потіснив домінуючого приватного гравця і отримав право на поставку 50% запропонованого на аукціоні обсягу експорту.

За словами генерального директора АТ «ЕКУ» Віталія Бутенка, це подвійна перемога для держави. «По-перше, останніми роками державні компанії не експортували електроенергію до Польщі і тепер держава знов буде заробляти там, де раніше заробляли лише приватні компанії. По-друге, успішний вихід АТ «ЕКУ» припинив домінування одного приватного гравця на цьому експортному напрямі, що збільшило доходи ще однієї державної компанії – НЕК «Укренерго», – зазначив він.

Лише за один день НЕК «Укренерго» отримав майже 35% від всього, що заробив на польському напрямі за попередні 5 місяців.

Нагадаємо, це третій експортний напрям, на який вийшов державний енерготрейдер АТ «ЕКУ». На сьогодні компанія також бере участь у щоденних експортних аукціонах на Румунію та Словаччину.

Всю електроенергію для поставок на внутрішній та зовнішній ринки АТ «ЕКУ» викуповує у НАЕК «Енергоатом» через Українську енергетичну біржу (УЕБ) на ринкових умовах. В аукціонах беруть участь до 80 учасників електронних торгів.