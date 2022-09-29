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Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Лише за один день НЕК «Укренерго» отримав майже 35% від всього, що заробив на польському напрямі за попередні 5 місяців
фото з відкритих джерел

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») з 1 жовтня 2022 розпочне поставки електроенергії до Польщі

АТ «ЕКУ» отримав право експортувати електроенергію до Польщі потужністю 110 МВт в результаті перемоги в денному аукціоні, який 29 вересня провів оператор системи передачі НЕК «Укренерго». В результаті конкурентної боротьби державний енерготрейдер потіснив домінуючого приватного гравця і отримав право на поставку 50% запропонованого на аукціоні обсягу експорту.

За словами генерального директора АТ «ЕКУ» Віталія Бутенка, це подвійна перемога для держави. «По-перше, останніми роками державні компанії не експортували електроенергію до Польщі і тепер держава знов буде заробляти там, де раніше заробляли лише приватні компанії. По-друге, успішний вихід АТ «ЕКУ» припинив домінування одного приватного гравця на цьому експортному напрямі, що збільшило доходи ще однієї державної компанії – НЕК «Укренерго», – зазначив він.

Лише за один день НЕК «Укренерго» отримав майже 35% від всього, що заробив на польському напрямі за попередні 5 місяців.

Нагадаємо, це третій експортний напрям, на який вийшов державний енерготрейдер АТ «ЕКУ». На сьогодні компанія також бере участь у щоденних експортних аукціонах на Румунію та Словаччину.

Всю електроенергію для поставок на внутрішній та зовнішній ринки АТ «ЕКУ» викуповує у НАЕК «Енергоатом» через Українську енергетичну біржу (УЕБ) на ринкових умовах. В аукціонах беруть участь до 80 учасників електронних торгів.

АТ «ЕКУ». Акціонерне товариство «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») – багатопрофільне енергопостачальне підприємство, що здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання енергоресурсів для комерційних клієнтів. Компанія працює на внутрішньому та зовнішньому ринках енергоресурсів. 100% акцій товариства належать державі Україна. Засновником компанії є Кабінет Міністрів України, повноваження з управління корпоративними правами у статутному капіталі АТ «ЕКУ» здійснює Міністерство економіки України.  

На базі АТ «ЕКУ» буде створено сучасну трейдингову платформу, що дасть можливість державі стати ефективним та конкурентоспроможним гравцем на енергетичних ринках України, Європи, а надалі – на глобальних ринках енергоресурсів.

Теги: перемога Енергоатом Україна держава Укренерго

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Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
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Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
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