Виробництво електрики в Україні: Зеленський звернувся із пропозицією до світу

Президент закликав бізнес інвестувати в Україну

Україна зараз – це єдине місце на землі, яке дуже органічно поєднує інвестування та філантропію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті філантропії Forbes 400.

Президент попросив світ звернути особливу увагу на виробництво електрики в Україні. За його словами, враховуючи можливість України експортувати електрику, це не просто бізнес – це реальний інструмент недопущення енергетичної бідності для десятків мільйонів людей у країнах Європи, з якими країна межує.

«До нас звертається Молдова, звертається Румунія, Польща, інші сусіди, щоб ми допомогли їм електрикою взимку. І ми готові допомагати. І саме тому інвестиції у розширення наших енергопотужностей – це порятунок від холоду для різних народів. Можливість для України експортувати десятки гігават електрики – важливий чинник у європейській кліматичній політиці. Зараз Європа, на жаль, усе ще сильно залежить від брудних енергоресурсів Росії. Вони брудні не тільки тому, що їх продаж є способом Росії фінансувати війну», – зазначає глава держави.

Зеленський зазначив, що українська електрика може допомогти замістити брудні російські енергоресурси. А отже, це й кліматична безпека. Також Україна має колосальні можливості у розвитку водневої енергетики й транспортування «зеленого» водню у Європу.

«Інвестуючи в Україну, можна прискорити розвиток «зеленої» енергетики і в інших країнах. Ми пропонуємо всім компаніям і бізнесу світу приходити до нас в Україну – починати бізнес у нас, локалізувати своє виробництво у нас, працювати з Україною, щоб мати доступ до величезних ринків Євросоюзу, Британії, Канади та інших націй, з якими ми дружні. Я закликаю всіх вас сміливо використовувати цю силу бізнесу – інвестувати так, щоб це було водночас і допомогою нормальному життю різних народів. Запрошую всіх вас в Україну», – додав президент.

Раніше повідомлялося, що експорт електроенергії з України за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд – $131 млн. Показник йде одразу після традиційно великих обсягів сільгосппродукції.