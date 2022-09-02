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Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків

Христина Жиренко
glavcom.ua
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Спорт допоможе діткам повернутись до нормального життя
фото з відкритих джерел

Тренувати будуть відомі українські тенісисти, серед яких Сергій Стаховський, Андрій Мєдвєдєв та інші

За даними Національної соціальної сервісної служби від початку повномасштабної війни в Україні понад 3000 дітей залишилися без батьківського піклування. Психологічна реабілітація цієї категорії дітей, їх освіта та виховання, в тому числі фізичне, стали нагальним завданням українського суспільства та держави в цілому. До виконання такої місії долучається все більше громадських організацій та благодійних фондів. 

На початку навчального року Фонд розвитку тенісу України за підтримки Федерації тенісу Києва запустили проєкт з реабілітації дітей війни та сиріт за допомогою професійної програми тренувань з великого тенісу. Заняття будуть проводитись професійними тренерами, а своїми навичками та досвідом з дітьми також ділитимуться відомі українські тенісисти та чемпіони, серед яких Сергій Стаховський, Орест Терещук, Михайло Філіма, Андрій Мєдвєдєв та інші. Тренування будуть проводитись на базі клубу TennisPark в Києві.

Першими підопічними проєкту стануть діти зі Святопетрівської та Тарасівської громад Київської області, що залишилися без батьків протягом усіх 8 років війни.

«Початково наш фонд був створений для масової популяризації та розвитку великого тенісу саме в регіонах країни, де більшість дітей не мають матеріальної можливості тренуватись, – розповідає Дмитро Верховський, генеральний директор Фонду розвитку тенісу України. – Але в умовах війни було вирішено допомагати тим дітям, які найбільш постраждали від російської агресії. Серед наших підопічних ми плануємо виявити найталановитіших та дати їм можливість спробувати себе у професійному тенісі».

Фінансування тренувань дітей та їх спортивне екіпірування стало можливим коштом благодійних внесків команди фонду, шанувальників тенісу, бізнесменів та меценатів.

Теги: теніс діти благодійність

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