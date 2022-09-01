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«Начните спасать жизнь своему отцу»: Міноборони звернулося до російських дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Начните спасать жизнь своему отцу»: Міноборони звернулося до російських дітей
Міноборони

Україна закликає дітей РФ переконати батька не йти на війну

Першим уроком для російських дітей, які сьогодні прийшли до школи, стане збільшення кількості сиріт серед однокласників. Про це повідомляє Міністерство оборони України у зверненні до російських дітей.

«Дорогие дети России! Нынешний учебный год будет для вас годом открытий! Вы узнаете, что ваша страна преступник, террорист и убийца, вы почувствуете, что такое нищета и холод, когда нечего одеть и постоянно хочется кушать, когда постоянно плачет мама и у вас, как и у ваших сверстников больше нет и никогда не будет папы», – йдеться в повідомленні.

Відомство закликає дітей попросити батька не йти на війну, а залишитись із сім’єю. Якщо він лежить поранений у лікарні – попросити після одужання і більше не воювати. Якщо він вже на війні – переконати здатися і повернутися до вас після захоплення. 

«Посмотрите сколько ваших одноклассников сегодня пришли в школу сами или их привели мамы. Их папы ушли убивать других людей и сами были убиты и брошены командирами и страной. Если ваш папа еще с вами – уговорите его не идти на войну. Вместе с мамой просите его остаться с вами и остаться в живых. Если он лежит раненый в больнице, попросите его после выздоровления вернутся к вам и больше не воевать. Если он уже воюет, но еще жив, вместе со своими мамами идите в часть, где он служит и требуйте у командиров вернуть его домой. Позвоните ему и убеждайте сдаться в плен и вернуться, после плена к вам. Расскажите папе как вы любите его и ждете», – зазначає Міноборони.

Російські діти, почніть рятувати життя своїх батьків сьогодні. – «Сегодня, придя после уроков домой, начните спасать жизнь своему отцу. Ведь так здорово, когда первого сентября тебя провожает в школу папа».

До слова, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.
 

 

Теги: окупанти Міноборони війна

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