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На Запоріжжі рашисти вигадали цинічний спосіб, як заманити дітей до шкіл

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Запоріжжі рашисти вигадали цинічний спосіб, як заманити дітей до шкіл
Батьків, які відмовились віддавати дітей до шкіл, окупанти залякують позбавленням прав
фото ілюстративне

Окупанти пропонують батькам 10 тис. рублів за те, щоб їхні діти пішли до російської школи

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі рашисти залякують батьків позбавленням прав, якщо ті не віддадуть дітей до школи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Вони (окупанти, – ред.) тиснуть, як на вчителів шкіл, директорів шкіл, яких тримають у полові в гаражах, так і на батьків. Сьогодні вони перш за все спробували купити дітей. Вони давали 10 тисяч рублів матеріальної допомоги тим батькам, які приведуть своїх дітей до школи. Звичайно, батьки розуміють, що їхні діти не коштують 10 і навіть 100 тисяч рублів, тому не хочуть їх віддавати до школи», – зазначив Федоров.

Крім цього, окупанти залякують батьків штрафом у розмірі 40 тис. рублів. Якщо ж батьки не погоджуються піддавати своїх дітей небезпеці, то загарбники заявляють, що будуть лишати їх батьківських прав.

«Для цього вони готують інтернати, де будуть збирати дітей на повний пансіон для того, щоб вони могли там жити, навчатися і рашисти могли прикриватися ними, як живим щитом», – додав Федоров.

Зазначається, що 80% випускників шкіл міста вступили до українських та європейських закладів освіти. 1 вересня 800 учнів із Мелітополя розпочали навчання онлайн за цьогорічною програмою навчання. Утім ті школярі, які залишилися на тимчасово окупованій територію залишаються у небезпеці.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому росіянами Мелітополі лише десята частина освітян пішла на колаборацію із загарбниками, до міста завезли 500 вчителів з Росії.

Теги: Запоріжжя окупанти війна школа Мелітополь

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