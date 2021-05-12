  1. Головна
  2. Пресрелізи
рус
    Пресрелізи

    «Івано-Франківськгаз»: у шести тисяч багатоповерхівок відсутнє обслуговування газових мереж

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    «Івано-Франківськгаз»: у шести тисяч багатоповерхівок відсутнє обслуговування газових мереж

    У «Івано-Франківськгазі» закликають споживачів вчасно укладати договори на технічне обслуговування газових мереж

    На Прикарпатті газові мережі у 5961 багатоквартирному будинку ніхто не обслуговує. Законом обумовлена відповідальність власника, ОСББ чи управителя за відсутність обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та газового обладнання.

    В області налічується близько 1486 будинків, які взагалі не мають балансоутримувача та у яких не створено ОСББ, найбільше їх у Івано-Франківську та Калуші – 1369. У результаті тисячі кілометрів внутрішньобудинкових мереж перебувають у неконтрольованому стані, що може призвести до аварійності.

    Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, газові мережі всередині багатоквартирного будинку належать його співвласникам, в індивідуальному будинку – його господареві, у офісах або у загальногромадській споруді – юридичній особі, яка є власником. Це стосується всього газового обладнання всередині або за межами будинку до точки розмежування. Для багатоповерхового житла такою точкою, як правило, є засувка на вводі газової труби в будинок.

    «Якщо немає актів розмежування та укладеної угоди на обслуговування мереж, наша компанія не має юридичних підстав їх обслуговувати. Без регулярного обслуговування, мережі, особливо в старому житловому фонді, стають непридатними для експлуатації», – говорить директор з капітального будівництва АТ «Івано-Франківськгаз» Олександр Мандрик.

    Після підписання акту розмежування, балансоутримувач чи власник повинен укласти договір на обслуговування мереж. Це може бути газорозподільна компанія, для прикарпатців АТ «Івано-Франківськгаз», так і спеціалізовані організації, які мають дозвіл від Держпраці на проведення таких робіт.

    Вартість послуг з технічного обслуговування визначається індивідуально і залежить від наявних газових приладів у помешканні та кількості квартир у будинку. Укласти договір з газовою компанією споживачі природного газу можуть у 104.ua Клієнтському просторі.

    У «Івано-Франківськгазі» закликають споживачів не нехтувати своєю безпекою та вчасно укладати договори на технічне обслуговування газових мереж.

    Теги: газ ОСББ Івано-Франківщина будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies