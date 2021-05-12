«Івано-Франківськгаз»: у шести тисяч багатоповерхівок відсутнє обслуговування газових мереж

У «Івано-Франківськгазі» закликають споживачів вчасно укладати договори на технічне обслуговування газових мереж

На Прикарпатті газові мережі у 5961 багатоквартирному будинку ніхто не обслуговує. Законом обумовлена відповідальність власника, ОСББ чи управителя за відсутність обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та газового обладнання.

В області налічується близько 1486 будинків, які взагалі не мають балансоутримувача та у яких не створено ОСББ, найбільше їх у Івано-Франківську та Калуші – 1369. У результаті тисячі кілометрів внутрішньобудинкових мереж перебувають у неконтрольованому стані, що може призвести до аварійності.

Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, газові мережі всередині багатоквартирного будинку належать його співвласникам, в індивідуальному будинку – його господареві, у офісах або у загальногромадській споруді – юридичній особі, яка є власником. Це стосується всього газового обладнання всередині або за межами будинку до точки розмежування. Для багатоповерхового житла такою точкою, як правило, є засувка на вводі газової труби в будинок.

«Якщо немає актів розмежування та укладеної угоди на обслуговування мереж, наша компанія не має юридичних підстав їх обслуговувати. Без регулярного обслуговування, мережі, особливо в старому житловому фонді, стають непридатними для експлуатації», – говорить директор з капітального будівництва АТ «Івано-Франківськгаз» Олександр Мандрик.

Після підписання акту розмежування, балансоутримувач чи власник повинен укласти договір на обслуговування мереж. Це може бути газорозподільна компанія, для прикарпатців АТ «Івано-Франківськгаз», так і спеціалізовані організації, які мають дозвіл від Держпраці на проведення таких робіт.

Вартість послуг з технічного обслуговування визначається індивідуально і залежить від наявних газових приладів у помешканні та кількості квартир у будинку. Укласти договір з газовою компанією споживачі природного газу можуть у 104.ua Клієнтському просторі.

У «Івано-Франківськгазі» закликають споживачів не нехтувати своєю безпекою та вчасно укладати договори на технічне обслуговування газових мереж.