«Нафтогаз» розкрив деталі тарифів «Місячний» і «Річний»

Якщо заплатити за газ в особистому кабінеті до 15 числа, то можна отримати знижку 1%

За місячним тарифом платіжки для українців зазвичай формуються 10-12 числа

Газопостачальна компанія НАК «Нафтогаз» України поділилася подробицями щодо «місячного» й «річного» тарифів на оплату газу. Про це повідомляє пресслужба компанії на сторінці відомства в Facebook.

У компанії говорять, що за місячним тарифом платіжки для українців зазвичай формуються 10–12 числа. Щодо цього компанія керується даними з боку облгазу того чи іншого клієнта.

Також у компанії розповіли, що за підсумками квітня вартість «блакитного палива» для побутових споживачів у межах тарифного плану «місячний» становила 6,86 гривні за кубічний метр уже з урахуванням ПДВ. Однак дана ціна не враховує ціну за розподіл газу. Ціна на газ для клієнтів ПОН у квітні місяці – 6.99 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

До того ж якщо заплатити за газ в особистому кабінеті або в чат-боті до 15 числа, то можна отримати знижку 1% (її можна використовувати під час наступного платежу).

«Якщо у вас тарифний план «Річний»: сума до сплати є зафіксованою при підключенні тарифного плану, тобто 1/12 від зафіксованого об’єму. Отже, вам не потрібно чекати платіжки. Просто сплачуєте 1/12 щомісяця до 15 числа», – йдеться у повыдомленні.

Із 1 травня клієнти, які мали тарифний план «Місячний», були переведені на річний тарифний план «Фіксований». Процедура отримання платіжок та їх оплати не змінюється. Формування та оплата рахунків відбуватиметься на щомісячній основні відповідно до спожитого об’єму газу кожним окремим клієнтом.

Раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Постачальники газу опублікували свої річні тарифи для українців і вони перевищують позначку 6,99 грн, що діяла під час опалювального сезону. У трьох областях встановили захмарні ціни на газ.

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