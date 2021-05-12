Платіжка за комуналку за рік зросла на 46%
Державна служба статистики порівняла платіжки за комуналку за березень 2020 і березень 2021 років
За даними статистичного відомства, в березні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 26,9 млрд грн (117,7% нарахованих за цей період сум).
Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги склала 79,3 млрд грн, що на 2,8 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (82,1 млрд грн).
За даними статистичного відомства, станом на 31 березня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 30,2 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 28,7 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 7,8 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,1 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн.
Як відомо, у травні платіжки за комуналку в Україні будуть значно нижче, оскільки не доведеться платити за опалення. Однак для населення підвищаться тарифи на газ.
З 1 травня всі постачальники газу для населення зобов'язані запропонувати споживачам річні тарифи. Компанії – постачальники вже оприлюднили свої ціни, які будуть діяти до 30 квітня 2022 року.
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