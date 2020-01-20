«Люмі Дент» – перевірена стоматологія з комфортом



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Своєчасне виявлення проблем з зубами – це запорука гарної посмішки і здоров'я

Як мінімум раз на півроку рекомендується відвідувати стоматолога, щоб визначити проблеми на ранніх стадіях і гарантувати ефективне лікування наявних захворювань. Стоматологія «Люмі Дент» є саме тим місцем, куди кожен бажаючий може прийти за допомогою і отримати професійне обслуговування.

Сьогоднішній підхід до лікування – це високий рівень професіоналізму, надійність, гарантії, а також безпека і стабільність. Стоматологічна клініка Люмі Дент оснащена всіма інструментами і технічними засобами, щоб забезпечити якісний підхід для кожного клієнта, що звернувся.

Напрямки діяльності клініки

Лікування зубів проводиться в комплексі і в кількох напрямах.

Терапія. Використовуються методи консервативного лікування ясен і зубів, включаючи позбавлення пацієнта від карієсу, пульпіту, періодонтиту та інших захворювань. Хірургія. Стоматолог використовує хірургічні методи лікування, які найчастіше представлені видаленням зуба. Протезування. Зруйновані зуби відновлюються шляхом установки механічних протезів або коронок. Імплантація. Революційний напрямок діяльності з установкою імплантів на місця зруйнованих або видалених зубів. Естетика. Чистка і вирівнювання зубів, установка прямих або непрямих вінірів. Основне завдання стоматолога – відновлення красивої і білосніжної усмішки.

Окремо виділяють дитячу стоматологію з особливим підходом до лікування і відновлення зубів. Стоматологія в Києві пропонує послуги з установки брекетів і лікування молочних зубів. Раннє рішення проблем сприяє росту здорових і красивих зубів в майбутньому.

Чарівні посмішки від клініки «Люмі Дент»

Сучасна і прогресивна людина зобов'язана стежити за станом своїх зубів, своєчасно проводити лікування і профілактику. Філософія «Люмі Дент» – це знайти правильне рішення. Тут на 100% нададуть допомогу, якщо потрібна імплантація зубів або установка вінірів. Фахівці несуть відповідальність за свої дії і гарантують стабільність в роботі.

Кожен лікар – це важлива ланка в ланцюзі ефективного лікування, гарантія цілісності і стабільності. Всі клієнти можуть бути впевнені в допомозі незалежно від занедбаності ситуації. Якщо доведеться зробити протезування зубів, так воно і буде. Підсумковий результат – це білосніжна і красива посмішка.

Чистий клініка – запорука здоров'я

У всіх клініках мережі «Люмі Дент» пропагуються принципи чистоти і максимальної стерильності. Всі пацієнти можуть бути впевнені в безпеці і комфорті. Для кожного створені умови, коли він може не тільки отримати професійне лікування, але і якісне обслуговування. Особлива увага звертається на крісла. Всі вони анатомічної форми і з ортопедичними вкладками. Спина, руки або ноги ніколи не будуть боліти під час прийому і можна з комфортом отримувати обслуговування.

До прийому доступні пацієнти всіх вікових груп і категорій. Залишити заявку на запис можна за допомогою офіційного сайту або мобільного телефону. Менеджер уточнить всю інформацію і запише пацієнта на зручну для нього дату.