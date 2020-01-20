«Люмі Дент» – перевірена стоматологія з комфортом
Своєчасне виявлення проблем з зубами – це запорука гарної посмішки і здоров'я
Як мінімум раз на півроку рекомендується відвідувати стоматолога, щоб визначити проблеми на ранніх стадіях і гарантувати ефективне лікування наявних захворювань. Стоматологія «Люмі Дент» є саме тим місцем, куди кожен бажаючий може прийти за допомогою і отримати професійне обслуговування.
Сьогоднішній підхід до лікування – це високий рівень професіоналізму, надійність, гарантії, а також безпека і стабільність. Стоматологічна клініка Люмі Дент оснащена всіма інструментами і технічними засобами, щоб забезпечити якісний підхід для кожного клієнта, що звернувся.
Напрямки діяльності клініки
Лікування зубів проводиться в комплексі і в кількох напрямах.
- Терапія. Використовуються методи консервативного лікування ясен і зубів, включаючи позбавлення пацієнта від карієсу, пульпіту, періодонтиту та інших захворювань.
- Хірургія. Стоматолог використовує хірургічні методи лікування, які найчастіше представлені видаленням зуба.
- Протезування. Зруйновані зуби відновлюються шляхом установки механічних протезів або коронок.
- Імплантація. Революційний напрямок діяльності з установкою імплантів на місця зруйнованих або видалених зубів.
- Естетика. Чистка і вирівнювання зубів, установка прямих або непрямих вінірів. Основне завдання стоматолога – відновлення красивої і білосніжної усмішки.
Окремо виділяють дитячу стоматологію з особливим підходом до лікування і відновлення зубів. Стоматологія в Києві пропонує послуги з установки брекетів і лікування молочних зубів. Раннє рішення проблем сприяє росту здорових і красивих зубів в майбутньому.
Чарівні посмішки від клініки «Люмі Дент»
Сучасна і прогресивна людина зобов'язана стежити за станом своїх зубів, своєчасно проводити лікування і профілактику. Філософія «Люмі Дент» – це знайти правильне рішення. Тут на 100% нададуть допомогу, якщо потрібна імплантація зубів або установка вінірів. Фахівці несуть відповідальність за свої дії і гарантують стабільність в роботі.
Кожен лікар – це важлива ланка в ланцюзі ефективного лікування, гарантія цілісності і стабільності. Всі клієнти можуть бути впевнені в допомозі незалежно від занедбаності ситуації. Якщо доведеться зробити протезування зубів, так воно і буде. Підсумковий результат – це білосніжна і красива посмішка.
Чистий клініка – запорука здоров'я
У всіх клініках мережі «Люмі Дент» пропагуються принципи чистоти і максимальної стерильності. Всі пацієнти можуть бути впевнені в безпеці і комфорті. Для кожного створені умови, коли він може не тільки отримати професійне лікування, але і якісне обслуговування. Особлива увага звертається на крісла. Всі вони анатомічної форми і з ортопедичними вкладками. Спина, руки або ноги ніколи не будуть боліти під час прийому і можна з комфортом отримувати обслуговування.
До прийому доступні пацієнти всіх вікових груп і категорій. Залишити заявку на запис можна за допомогою офіційного сайту або мобільного телефону. Менеджер уточнить всю інформацію і запише пацієнта на зручну для нього дату.