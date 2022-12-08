У Чернівцях відкрили інтерактивний Музей науки

Девіз закладу «Не можна не торкатися!»

7 грудня Мала академія наук України відкрила для юних відвідувачів інтерактивний Музей науки в Чернівцях. Він став вже третім, слідом за подібними музейними просторами Києва та Львова. Загалом у планах МАН – відкрити 10 таких музеїв по всій Україні в найближчі роки.

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На вході в музей написано: «Не можна не торкатися!», а це означає, що діти можуть не тільки роздивлятися експонати, як зазвичай, а ще й гратися з ними. Тут поєднані між собою дві складові – розважальна та навчальна. У такий спосіб значно цікавіше можна сприйняти та вивчити той чи інший закон, чи явище.

Музей налічує майже 100 експонатів для експериментів, більшість з яких привезли до Чернівців з Києва, частину експонатів люб'язно надає Музей цікавої науки з Одеси, інші прибули від міжнародних партнерів. Зокрема, німецький музей «Технозеум» з Мангайму передав експозицію «Оптичні ілюзії», яка продемонструє особливості кімнати Еймса, дозволить подивитися крізь дзеркальний лабіринт і зрозуміти принцип роботи калейдоскопа.

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Маленькі відвідувачі музею досліджуватимуть у цікавій ігровій формі фізичні, хімічні, біологічні й інші наукові явища. Інтерактивний простір «Музей науки Чернівці» допоможе юним дослідникам пізнавати науку на практиці: спостерігати за мікроорганізмами, перевіряти різні матеріали на міцність, спробувати повернути деформовані предмети до їхньої початкової форми.

«Відкриття музеїв науки в західних регіонах України – наш свідомий пріоритет. Ми хочемо надати рівні освітні можливості всім українським дітям, зокрема і тим, чиї сім’ї змушені були залишити свої домівки та переїхати сюди в пошуках безпеки. Наші інтерактивні простори стануть осередками для спілкування дітей, сприятимуть їхній адаптації та психологічному розвантаженню», – розповів президент Малої академії наук Станіслав Довгий.

У квітні цього року у Львові був відкритий перший такий заклад в регіоні, що працював до липня. За цей час його відвідали понад 10 тисяч дітей. Наступний Музей науки буде відкрито в Ужгороді, згодом – в Івано-Франківську та Тернополі. Експозиція у кожному працюватиме приблизно пів року, адже саме стільки часу вона в середньому цікавить аудиторію – дітей та їхніх батьків. Тому експонати будуть перевозити з міста до міста.