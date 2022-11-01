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Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Автомобіль пройшов повне технічне обслуговування, додаткове обладнання та перефарбований у камуфляжний колір
фото: 104.ua

Газовики вже передали захисникам для мілітарних і гуманітарних потреб понад 200 одиниць техніки

Кожен день в Україні розпочинається з ворожих атак. Щоб підтримати наших захисників компанія 104.ua стартувала у серпні збір коштів на авто для ЗСУ за підтримки Благодійного фонду «Тихо». Наразі перший пікап передано для мілітарних потреб 46-й десантно-штурмовій бригаді.

З середини серпня клієнти придбали понад 3800 одиниць газового обладнання та аксесуарів в мережі клієнтських просторів 104.ua та на сайті market.104.ua. Частину прибутку від кожної одиниці товару компанія скеровує на придбання авто для українських захисників.

Першим автомобілем, який поїде на передову завдяки клієнтам 104.ua, став повнопривідний позашляховик Mitsubishi L200. Автомобіль пройшов повне технічне обслуговування, додаткове обладнання, перефарбований у камуфляжний колір і невдовзі поїде на південь України, де триває контрнаступ.

Газовики вже передали захисникам для мілітарних і гуманітарних потреб понад 200 одиниць техніки: автомобілів, автобусів, вантажівок, позашляховиків, екскаваторів тощо. Тільки до Дня Незалежності України в межах мілітарної ініціативи «Авто для ЗСУ» військовим було передано 17 автівок.

«Те, що здається складним для однієї людини, варто робити разом. Наша сила у єдності, – впевнений Ігор Золотухін, директор компанії 104.ua. – Разом з нашими клієнтами ми вже зібрали понад 400 тис. грн, частину з яких скерували на пікап для українських десантників. Але, на цьому ми вирішили не зупинятися. Ми продовжуємо підтримувати військових, перераховуючи кошти з проданого обладнання на допомогу ЗСУ. Долучайтеся – разом ми непереможні».

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Наразі загальна сума допомоги ЗСУ від компаній, які працюють під брендом РГК, перевищила 135 млн. грн. Пишаємося мужністю наших воїнів і віддячуємо їм нашою підтримкою. Разом з нашими клієнтами ми кожен день вчимося у наших захисників незламності та продовжуємо допомагати їм боронити Україну!

Теги: автомобіль контрнаступ допомога ЗСУ

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