Шопінг у нових реаліях – як використовувати нові тренди



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За інтернет-купівлями майбутнє...

Карантин вніс корективи у всі без винятку сфери звичного життя. Ми намагаємося якомога менше користуватися громадським транспортом, уникати скупчення людей. Але повністю відмовитися від контактів з іншими людьми, ясна річ, не вдасться. Приміром, нереально обійтися без закупок продуктів та непродовольчих товарів, необхідних для родини. «Просунуті» рітейлери пропонують своїм клієнтам переходити на покупки онлайн. Більшість киян та мешканців інших великих міст України роблять закупки у мережі гіпермаркетів «АШАН». Також, визнають прихильники мережі, тут найкращий вибір та цінова політика стосовно сезонних товарів. Багатьох приваблюють тематичні розпродажі в улюбленому гіпермаркеті. Усе можна придбати онлайн, на сайті – https://auchan.ua.

Враховуючи «карантинні» реалії, до послуг користувачів представлено повністю оновлений сайт мережі. Тепер головна функція сайту — онлайн-супермаркет. Користуватися ним під силу навіть тим, хто із інтернетом на «ви». Замовити, сплатити та обрати зручний спосіб доставки зможуть і пенсіонери, і молодь. Які переваги має онлайн-шопінг на сайті «АШАН»?

Сайт має простий та зручний інтерфейс, товари розподілено за тематичними розділами. Кожен товар має детальний опис, фото, список технічних характеристик. Окремо вказані акційні товари та пропозиції. Доступні декілька способів доставки. У великих містах можна замовити доставку свіжих продуктів додому (детальніше про умови дізнавайтеся на сайті). Також є можливість вибрати необхідні товари непродовольчої групи на сайті auchan.ua, оплатити їх банківською картою, отримати підтвердження на пошту і прийти на пункт обслуговування клієнтів. Там залишиться забрати замовлення без черг і переживань, що товару не буде в гіпермаркеті. У такий спосіб ви зекономите чимало часу й уникнете зайвих контактів із великою кількістю людей, що особливо важливо для старшого покоління. Зверніть увагу також на можливість замовити доставку товарів непродовольчої групи на відділення «Нової пошти». На сайті є можливість платити за покупки в кредит на вигідних умовах, без переплат.

Щоб використовувати можливості онлайн-шопінгу повною мірою, радимо зареєструвати на сайті карту лояльності, а також – завантажити додаток «АШАН» на свій мобільний телефон. Так ви отримаєте вигоду у вигляді накопичених балів, зможете завжди вчасно дізнаватися про акційні товари, привабливі пропозиції тощо.

Безсумнівно, за інтернет-купівлями майбутнє, і зараз саме час навчитися користуватися цим корисним інструментом.