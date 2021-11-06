Вулиця світлої пам'яті: у Києві реалізували новий інфраструктурний проєкт на честь великого друга України

«Такі проєкти реалізуються не лише у Києві, але й іншим містах України»

Сучасна система освітлення запрацювала на вулиці Джона Маккейна у Печерському районі Києва. Це данина пам’яті американському сенатору, котрий відстоював інтереси України у світі. І водночас - модернізація та приклад залучення закордонних інвестицій, що працюють на розвиток нашої держави.

«Джон Маккейн ніс світло через все своє життя. Символічно, що ця система запрацювала на вулиці його імені у Києві й що це світло є результатом співпраці з американо-українським бізнесом - компанією ITW Systems. Американська торговельно палата підтримує компанії, які інвестують в Україну і які свого часу повірили, що в Україну можна інвестувати. Ми заохочуємо і будемо надалі їх підтримувати», — зауважив під час презентації президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

«Джон Маккейн любив Україну. Я думаю, він би пишався, що став символом кооперації міста та бізнесу в ім’я майбутнього України», додала радниця з економічних питань посольства США Меган Боулдін.

У 2021 році комунальне підприємство «Київміськсвітло» виступило замовником на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці Джона Маккейна, оскільки останній капітальний ремонт даною вулицею проводився у 2003 році.

Застарілі ртутні та натрієві світильники замінили на 102 нових світлодіодних виробництва американо-української компанії ITW Systems.

«Введення в експлуатацію проєкту енергоефективного освітлення у Києві на вулиці Джона Маккейна має велике символічне значення для нас. Як засновник компанії, я пишаюсь результатом роботи своєї команди. Попри непрості умови для ведення бізнесу сьогодні, такими проєктами ми показуємо як іноземні інвестиції можуть працювати на благо міста та країни», – зазначив засновник компанії ITW Systems Олександр Лопатін.

Керування новим освітленням можливе завдяки передовим енергоефективним технологіям: інтеграції із сучасною системою управління, диспетчеризації, безпечній передачі даних по існуючій мережі електропостачання. Комплексне рішення є результатом співпраці американо-української компанії ITW Systems та словацької компанії SEAK Energetics.

Кожним світильником або групою світильників диспетчер може управляти окремо – з пульта або спеціального додатку. Також управління може бути автоматизованим завдяки можливості програмування режимів роботи системи освітлення. Робота такого освітлення регулюється за заданим графіком. Можна встановлювати необхідну яскравість, контролювати споживання енергії, швидко реагувати на аварійні ситуації.

«Такі проєкти реалізуються не лише у Києві, але й іншим містах України. Мушу сказати, що деякі словацькі міста можуть позаздрити Києву, в якого є таке освітлення, як на цій вулиці», – заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Словаччини в Україні Марек Шафін.

Якісне сучасне освітлення дає можливість підвищити рівень безпеки, знизити кількість дорожньо-транспортних пригод, збільшити термін експлуатації оновлених мереж, а також покращити екологічний стан міста завдяки відмові від використання газових ламп, що містять ртуть. Крім того, скорочуються витрати на обслуговування, заміну та утилізацію світильників.

Ця система освітлення – одна зі складових програми «Розумне місто». Вона працює у столиці із 2018-ого року. Дозволяє економити від 40% до 60% електроенергії за рахунок регулювання відповідно до часу доби, водночас піднімаючи рівень освітлення у чотири рази – у порівнянні зі старими ліхтарями.