Чому Галкіна заборонили в Україні? Відео, яке все пояснює

Галкіну не сподобалася розмова гостей, і він відповів жартом про Кобзаря

Російський пародист перекривляв Кобзаря

Російський комік Максим Галкін у ефірі одного із шоу зачитав пародію на поезію Тараса Шевченка. Йому не сподобалося, що гості спілкувалися про Україну. Інцидент трапився під час програми «Музикилити», ведучим якого є Галкін. У ній два співаки, відомі в різні епохи, оцінюють творчість сучасних виконавців. Так, у випуску брали участь українські артисти Микита Джигурда та Kyivstoner.

«Київ рулить. Усе з Київської Русі починалося і у Київській Русі триває», – заявив Джигурда.

«Ну і з Москви тут між вами сидять», – нагадав Галкін.

«Москва теж, але вона пізніше була», – не здавався Джигурда.

«На років 700», – пожартував Kyivstoner.

Такий діалог Галкін стерпів, однак, перед тим, коли зірки розговорилися про Україну, стриматися йому не вдалося. Спершу він попросив глядачів «змінити налаштування, щоб перемкнутися назад на російську мову», а потім зачитав перероблений вірш Кобзаря.

«Як умру, то поховайте, не тягніть резину. Не тягайте з ями в яму, як того грузина», – сказав комік, перебивши Джигурду.

Микита Джигурда в цей час емоційно зачитував рядки пісні «Дух України», проте закінчити йому не дозволили.

Тим часом, Максим Галкін потрапив до «чорного списку» Міністерства культури та інформаційної політики України. Про це свідчить оновлений перелік, опублікований 4 листопада.

Галкіна внесли до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України за поданням Служби безпеки України. Санкції щодо російського пародиста і співака діють від 3 листопада. Всього в оновленому списку вказані 259 людей.

Таким чином чоловікові Алли Пугачової заборонили в'їзд в Україну, а фільми з його участю позбавлені ліцензії на право поширення і демонстрацію. З чим саме пов'язане таке рішення – не уточнюється.

Максим Галкін – відомий у Росії пародист, співак та телеведучий, чоловік російської співачки Алли Пугачової. На концерті в Новосибірську ще в 2019 році Галкін розкритикував російське телебачення за зацикленість на українській тематиці.

Однак згодом уже сам жартома пародіював президента України Володимира Зеленського через всенародне опитування.