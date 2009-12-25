Вячеслав Кириленко ушел за славой

Проект «За Украину!» считают сюрпризом для Банковой и связывают с Минтрансом.

Мало того, что Виктор Ющенко получил в соперники на президентских выборах нескольких кандидатов из условно «своего» лагеря (Костенко, Тягнибок, Яценюк), так еще и «Наша Украина», которую он собрался реанимировать, лишилась одного из узнаваемых лиц – Вячеслава Кириленко, решившего создать свою маленькую, но гордую партию «За Украину!». Сам Кириленко хоть и утверждает, что расширяет спектр сил, поддерживающих Президента, благословления Банковой на подобные самостоятельные ходы, похоже, не получал. В Секретариате Ющенко создание партии «За Украину!» восприняли как личную инициативу Кириленко, причем бурной радости этот проект, судя по всему, не вызвал.

Напомним, в «Нашу Украину» Кириленко пришел в 2006 году, после бурной революционной молодости и работы министром труда и социальной политики в правительстве Тимошенко и вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам и социальной политике в Кабмине Еханурова. Тогда, в 2006-м, он сразу же стал руководителем фракции в парламенте, позже – главой партии. Продвижение «перспективного» политика активно лоббировало семейство Ющенко. Кириленко не оставался в долгу и активно поддерживал президентскую линию. Затем Ющенко решил самостоятельно возглавить «Нашу Украину», а Кириленко показательно потеснили. Чуть позже он подал в отставку и с должности главы фракции НУНС, на которой недавно безуспешно пытался восстановиться. Когда во фракции начались брожения, Кириленко и еще полтора десятка депутатов, не поддержавших создание нынешней коалиции, объявили о создании группы «За Украину!». И вот следующий ход – основание партии (точнее, переименование уже зарегистрированной), в которую вошли, правда, только пять депутатов из группы.

В ведении собственной игры однопартийцы стали подозревать Кириленко еще летом: например, глава Львовской организации НСНУ Алексей Луцив журил его за то, что в своих выступлениях Кириленко вообще не упоминал «Нашу Украину» и уклонялся от ответа на вопрос, собирается ли создавать на основе своего движения альтернативную политическую силу.

Зачем дробить и так разношерстный национал-демократический фланг, «Главкому» попыталась объяснить соратница Кириленко и одна из пополнивших ряды новой партии Ксения Ляпина: «Наша цель – расширение политической поддержки Президента, а свои ряды мы собираемся пополнять теми, кого, например, исключили из Руха, и кто по разным причинам не хочет вступать в «Нашу Украину». Для нас партия, в первую очередь, – не оргструктуры, а интеллектуальное содержание».

Впрочем, клонирование партий и течений – известная болезнь нацдемов. Если подходить к вопросу цинично, то, имея за спиной свою партию, легче торговаться. Чего стоит хотя бы нынешний спрут НУНС, состоящий из десятка разных партий, некоторые из которых представлены одним партийцем, но наотрез отказываются растворяться в неком едином партийном проекте, хотя и обещали нечто подобное до выборов, держа фигу в кармане. Кириленко после выборов ставил перед собой амбициозную цель объединить всех, но, увидев, что она нереализуема, сам «пошел своим путем».

«Славик захотел вырасти. «Наша Украина» для него – не то, потому что тут куча «старших товарищей», все дают советы, «принцы» этого не любят», – так с легкой раздраженностью комментируют самостоятельное плавание своего бывшего главы в штабе «Нашей Украины».

«В принципе, он давно созрел для этого, тем более что его последнее время то выдвигали, то задвигали, и он стал выпадать из политики. Я только думал, что больше депутатов войдет в его партию, – рассуждает Олесь Доний из НУНС. – Последнее показывает, что реально «Нашей Украине» на этом фланге пока нет альтернативы, и у Ющенко, если он этого захочет, есть шансы мобилизовать вокруг себя национал-демократов».

Понимает шаткость своих суверенных позиций и Кириленко, который не устает повторять, что видит действующего Президента главным партнером, только теперь уже с собственной мини-булавой, которую ни Ющенко, ни Ульянченко у него отобрать не в состоянии. Политолог Кость Бондаренко, некогда с симпатией относившийся к Кириленко, считает, что «его амбиции и самоуверенность доминируют над реальным потенциалом»: «Скорее всего создание партии – это просто попытка позиционирования, и она создается для дальнейшего блокирования с другими проектами подобной направленности».

Пока финансово (особенно на фоне «Нашей Украины», где только недавно началась выплата долгов по зарплате) «За Украину!» чувствует себя пристойно. Слухи связывают с новой партией и Андрея Клюева, и Виталия Гайдука. Намекают на то, что посильную помощь оказывает друг и соратник Кириленко Василий Шевченко, который после отставки с поста главы министра транспорта Иосифа Винского руководит министерством. Благо, траты, в основном, идут на поддержание регулярно обновляющегося сайта и содержание офиса на Станиславской. Ксения Ляпина утверждает, что ни одного даже «полуолигарха» рядом с партией не найти, а финансирование поступает и будет поступать от малого и среднего регионального бизнеса.