Аваков хоче відвоювати Харківщину у Зеленського

Команда Зеленського втрачає контроль над Харківщиною

Тривала пауза з призначенням глави Харківської обласної державної адміністрації може призвести до того, що президент України Володимир Зеленський зробить серйозну політичну помилку, - піде шляхом свого попередника Петра Порошенка, який, так і не зміг підібрати ключі до прикордонного регіону.

Після перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський поміняв практично всіх глав ОДА, винятком стала Харківська область. Юлія Світлична, призначена ще Петром Порошенком у 2016 році, креатура колишнього глави Адміністрації Порошенка Ігоря Райніна, з часу президентських виборів намагається протоптати стежки до нової влади. І їй би це навіть практично вдалося, якби не два чинники. Перший - спроба Ігоря Райніна паралельно вибудувати союз з Опозиційною платформою Медведчука-Бойка, про що стало відомо спершу на Банковій, а потім і журналістам. У цьому союзі і Світличній була відведена роль - стати головним конкурентом Геннадію Кернесу на місцевих виборах. Другий фактор непризначення (Нагадаємо, 6 вересня з посиланням на повідомлення Кабміну було опубліковано повідомлення, що кандидатура Світличної затверджена на посаду голови Харківської ОДА, але указ президента про її призначення з тих пір так і не з’явився – ред.) - той факт, що, за даними УП, напередодні в Офісі президента дізналися про заяву в НАБУ, яке написав харківський активіст Сосницький - людина Райніна і Світличної. Воно стосувалося дій Вадима Слюсарєва, координатора від «Слуги народу» на харківських округах (про що повідомляли «Схеми»), людини, наближеної до одного із заступників глави Офісу президента Сергія Трофімова. Примітно, що саме Слюсарєва активно розглядали на посаду глави прифронтової області, але після громадського резонансу і через нюанси його біографії з контрабандними справами і роботою помічником народного депутата від «Партії регіонів» Артема Пшонки (сина скандального генпрокурора Віктора Пшонки), президенту довелося публічно пообіцяти, що ця кандидатура не буде призначена. Але Слюсарєва рано списувати з рахунків, він активно лобіює призначення людей зі свого кола.

У збереженні Світличної на губернаторському кріслі був зацікавлений в першу чергу глава МВС Арсен Аваков, він давно знайшов спільну мову з Райнін, але тепер, після очевидного фіаско, переключився на іншого кандидата, який може влаштувати і групу Слюсарєва.

Вадим Слюсарєв

Зараз Аваков активно продавлює адвоката «справи рюкзаків» із сумнівною репутацією - Олексія Кучера. Людину без політичного досвіду, більш відомого як «рєшалу» питань з певною здатністю домовлятися з Фемідою. На підтримку кандидатури Кучера виступають і інші люди Авакова, які також мають вплив в місцевій пропрезидентській силі. Серед зацікавлених осіб джерела називають люстрованого в 2014 році без права обіймати державні посади впродовж 10 років заступника прокурора Харківської області, а нині радника міністра МВС Дмитра Кавуна і маловідомого в нинішніх політичних колах фактичного власника сумнозвісної Харківської ювелірної фабрики Вілена Михайличенка.

Сам Кучер раніше підтверджував, що знайомий із тіньовим куратором «Слуги народу» Слюсаревим. Однак розкрити деталі взаємин відмовився.

Олексій Кучер

«Слюсарєва я знав з моменту моєї кампанії, коли познайомився з людьми зі штабу. Історія банальна і проста - коли розпочалися президентські перегони, в Харкові, як і по всій Україні, особливої довіри до штабів на місцях не було. Тоді Павло Сушко і звернувся по допомогу до свого старого друга Вадима Слюсарєва. Але на мою кампанію ця людина ніяк не впливала», - сказав «Стране» Кучер ще у серпні, коментуючи журналістам вплив Слюсарєва на виборчу кампанію партії Зеленського в Харківській області.

У той же час, представників місцевих еліт, які підтримують бажання Авакова, значно більше. Як і людей Міністра МВС у фракції «Слуги народу» в Раді, які до того ж створили позафракційну депутатську групу «За майбутнє». Спритного міністра вже навіть прозвали «акціонером нової влади». Поки ж, за відкритими даними, щодо глави області немає остаточного рішення.

Не змогли поки продавити свого кандидата в губернатори і місцеві партійці «Слуги народу», у вересні стало відомо, що на губернаторство розглядається харків'янка, народний депутат Ірина Венедиктова, але тоді політичний шантаж Арсена Авакова тільки посилювався, і команда Зеленського відсунула це питання в бік, поставила на паузу перепризначення Світличної.

Юлія Светлична

Але хто б не став губернатором Харківщини, ясно одне - щоб отримати контроль над областю президентові доведеться робити вибір, в тому числі, який призведе до чергового сплеску конфліктів з групою Слюсарєва і глави МВС Арсена Авакова. Але якщо цього не зробити, президент не отримає контроль за стратегічно важливим прифронтовим регіоном, і ризикує таким чином зробити рівно таку ж помилку, як і його попередник - Петро Порошенко.

Інна Михайлівська, для «Главкома»