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    Зеленський погодився звільнити Данилюка – ЗМІ

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    Минулого тижня&nbsp;<span>секретар РНБО Данилюк написав заяву про звільнення</span> - Зеленський погодився звільнити Данилюка – ЗМІ
    Минулого тижня секретар РНБО Данилюк написав заяву про звільнення

    Президент у вихідні провів серію консультацій щодо звільнення секретаря РНБО

    Президент Володимир Зеленський збирається підписати заяву секретарю РНБО Олександра Данилюка про відставку.

    Таке рішення президент ухвалив після серії консультацій в суботу та неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

    Як відомо, 27 вересня в Офісі президента повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту президента до США. В ОП зазначили, що Зеленський розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.

    Сам Данилюк у соцмережі  іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.

    Тим часом ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

    До слова, із джерел в оточенні РНБО стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом. Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не міг змиритися з методами управління «в стилі Богдана».

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