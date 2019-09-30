Зеленський погодився звільнити Данилюка – ЗМІ
Президент у вихідні провів серію консультацій щодо звільнення секретаря РНБО
Президент Володимир Зеленський збирається підписати заяву секретарю РНБО Олександра Данилюка про відставку.
Таке рішення президент ухвалив після серії консультацій в суботу та неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як відомо, 27 вересня в Офісі президента повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту президента до США. В ОП зазначили, що Зеленський розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.
Сам Данилюк у соцмережі іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.
Тим часом ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.
До слова, із джерел в оточенні РНБО стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом. Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не міг змиритися з методами управління «в стилі Богдана».