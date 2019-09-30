На Харківщині фура протаранила авто, двоє людей загинули



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварія сталася на автошляху «Чугуїв-Великий Бурлук» Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу

На Харківщині водій вантажівки MAN виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Lada Priora. Водій легкового авто і його пасажир загинули.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Аварія сталася 29 вересня близько 18:00 на автошляху «Чугуїв-Великий Бурлук» у Чугуївському районі.

«31-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з автомобілем Lada Priora. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули 52-річний водій легковика та його 43-річний пасажир», - повідомили в поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня у Дніпрі водій Opel Vectra здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.