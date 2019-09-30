На Харківщині фура протаранила авто, двоє людей загинули
Аварія сталася на автошляху «Чугуїв-Великий Бурлук»
Водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу
На Харківщині водій вантажівки MAN виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Lada Priora. Водій легкового авто і його пасажир загинули.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
Аварія сталася 29 вересня близько 18:00 на автошляху «Чугуїв-Великий Бурлук» у Чугуївському районі.
«31-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з автомобілем Lada Priora. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули 52-річний водій легковика та його 43-річний пасажир», - повідомили в поліції.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в ніч на 28 вересня у Дніпрі водій Opel Vectra здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.