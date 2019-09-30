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    На Харківщині фура протаранила авто, двоє людей загинули

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    <p>Аварія сталася на автошляху &laquo;Чугуїв-Великий Бурлук&raquo;</p> - На Харківщині фура протаранила авто, двоє людей загинули

    Аварія сталася на автошляху «Чугуїв-Великий Бурлук»

    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу

    На Харківщині водій вантажівки MAN виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся  з автомобілем Lada Priora. Водій легкового авто і його пасажир загинули.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Аварія сталася 29 вересня близько 18:00 на автошляху «Чугуїв-Великий Бурлук» у Чугуївському районі.

    «31-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з автомобілем Lada Priora. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули 52-річний водій легковика та його 43-річний пасажир», - повідомили в поліції.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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    На Харківщині фура протаранила авто, двоє людей загинули
    На Харківщині фура протаранила авто, двоє людей загинули
    На Харківщині фура протаранила авто, двоє людей загинули
    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Нагадаємо, в ніч на 28 вересня у Дніпрі водій Opel Vectra здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

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