Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави

Віктор Ющенко – на довічному утриманні держави. Журналісти дізналися про блага, якими користується експрезидент

Третій президент України Віктор Ющенко після завершення своєї каденції на посаді глави держави у лютому 2010 року дотепер користується низкою державних пільг та гарантій. Про це повідомило Державне управління справами (ДУС) на запит «Главкома».

Щомісячно колишньому президенту виплачується 28 тис. грн довічного грошового утримання. Цю суму закладено за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента та Офісу президента».

Також держава фінансує апарат для забезпечення діяльності експрезидента. Ідеться про двох помічників Віктора Ющенка. Їхню оплату праці врегулювала постанова Кабміну від 24 грудня 2019 року №1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу».

«Місячні видатки на оплату праці помічників Віктора Ющенка складають 32 272,42 грн (заробітна плата – 26 452,80 грн та нарахування єдиного соціального внеску – 5 819,62 грн)», – зазначено у відповіді Державного управління справами.

Крім того, державна організація «Автобаза Державного управління справами» забезпечує транспортне обслуговування Віктора Ющенка. Зокрема, за ним закріплено два транспортних засоби, які обслуговують чотири водії, які отримують зарплату з бюджету. При цьому Державне управління справами не стало розкривати деталі про розмір зарплатні водіїв третього президента.

Окремо «Главком» у запиті цікавився відомостями про довічне утримання всіх колишніх президентів України, у тому числі Леоніда Кучми, Віктора Януковича і Петра Порошенка. На що Державне управління справами відповіло: «Фінансування виплат довічного грошового утримання іншим президентам України, строк повноважень яких закінчився, Державне управління справами не здійснює».

Разом з тим, медичне та санаторно-курортне обслуговування колишніх президентів та їхніх дружин здійснюється в закладах охорони здоров’я Державного управління справами, згідно з чинним законодавством. Таким формулюванням обмежилося ДУС.

Колишній очільник країни одержує 28 тис. грн щомісячно; має помічників та водіїв, яких фінансує державний бюджет фото: Віктор Ющенко/Facebook

Редакція звернулася за коментарем до Віктора Ющенка. Однак на момент підготовки тексту відповіді не надійшло.

Нагадаємо, що на початку 1992 року нині покійний Голова Верховної Ради Іван Плющ підписав постанову «Про забезпечення, обслуговування та охорону Президента України». У цьому ж документі є пункт, який стосується переліку довічних гарантій для глав держави, у яких завершилася каденція:

зберігається розмір посадового окладу;

надається державна дача з необхідним обслуговуванням, охороною і транспортним забезпеченням;

зберігається медичне та санаторно-курортне обслуговування його та дружини.

Спеціально для експрезидента Віктора Ющенка його наступник Віктор Янукович видав Указ від 12 березня 2010 року №349 «Про забезпечення, обслуговування та охорону В. Ющенка». Цей документ містив гриф обмеження доступу «Для службового користування» і був закритий від публічного доступу. Лише у квітні 2015 року тодішній президент Петро Порошенко зняв гриф обмеження доступу.

Отже, указ Януковича передбачає для Віктора Ющенка щомісячне грошове утримання у розмірі місячного фонду оплати праці президента України; створення апарату у кількості трьох осіб (радник і два помічники). Фінансове забезпечення роботи апарату здійснюється Державним управлінням справами.

Також Янукович спочатку на 18 місяців надав у користування Ющенку дачу №29 будинку відпочинку «Конча-Заспа» з необхідними обслуговуванням та охороною. А потім довічно закріпив за третім президентом користування дачею №2а будинку відпочинку «Конча-Заспа», утримання якої повісив на державу.

Крім того, за Віктором Ющенком закріплено охорону; два автомобілі і чотири водії; за експрезидентом та його дружиною – побутове обслуговування (один кухар, дві покоївки і два офіціанти), медичне та санаторно-курортне обслуговування закладами Державного управління справами.

Віталій Тараненко, «Главком»