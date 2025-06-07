Німецький генерал розповів, чи може Європа підтримувати Україну без допомоги США

«Війна проти України – це війна і проти європейського безпекового порядку», – заявив Фройдінг

Європа здатна взяти на себе ключову роль у підтримці України, навіть якщо Сполучені Штати повністю припинять військову допомогу. Як інформує «Главком», про це у коментарі Reuters заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг – представник Міноборони Німеччини, який координує постачання озброєння Києву.

За словами Фройдінга, нині європейські країни НАТО та Канада вже перевищили суму американської допомоги Україні за 2023 рік, яка становила 20 мільярдів доларів. На долю цих союзників припадає вже близько 60% усієї західної підтримки.

«Війна проти України – це війна і проти європейського безпекового порядку. Якщо буде політична воля, то будуть і ресурси», – заявив Фройдінг.

Він також попередив, що будь-яке припинення вогню в Україні може дати Росії змогу пришвидшити переозброєння, зокрема й перед потенційним вторгненням на територію країн НАТО. За оцінками, таке може статися не раніше 2029 року.

Фройдінг зазначив, що Україна продовжує отримувати зброю, закуплену за програмами попередньої адміністрації США, однак подальша доля постачання – під питанням. Особливо це стосується розвідувальних даних, ППО типу Patriot і запчастин до американської техніки.

«Зараз важко передбачити, як нова адміністрація у Вашингтоні поводитиметься з новими запитами від України, – зазначив Фройдінг. – Але Європа вже зараз готується до найгіршого сценарію».

Водночас, за словами генерала, Німеччина вже надала Україні військової допомоги на понад 38 мільярдів євро, що робить її другим за величиною донором після США.

Нагадаємо, Нідерланди оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на суму €400 млн, який вперше включатиме значну кількість засобів для водних операцій.

Також Європейський Союз готовий об'єднати зусилля зі Сполученими Штатами Америки для одночасного запровадження санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна. Метою цих заходів є посилення тиску на російського лідера та спонукання його до мирних переговорів. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.