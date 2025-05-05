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Раїса Богатирьова вимагає від держави більшу пенсію: стало відомо, скільки соратниця Януковича отримує зараз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Раїса Богатирьова вимагає від держави більшу пенсію: стало відомо, скільки соратниця Януковича отримує зараз
Раїса Богатирьова вимагала збільшення пенсійних виплат
фото з відкритих джерел

Колишня топпосадовиця судилася за збільшення у два рази своєї пенсії

Міністр охорони здоров’я у 2012-2014 роках, колишня народна депутатка Раїса Богатирьова станом на березень 2025 року отримувала пенсію за віком у розмірі 21,8 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Богатирьова звернулася до суду, вимагаючи, щоб її пенсію перерахували за законом «Про статус народного депутата України». Цей закон раніше передбачав, що пенсія колишнього депутата може складати до 90% від зарплати чинного. На момент позову соратниці Януковича (2021 рік) депутати Верховної Ради отримували 42-43 тис. грн зарплати у місяць.

Однак Пенсійний фонд відмовив Богатирьовій у такому перерахунку, пояснюючи це тим, що правила нарахування пенсій колишнім народним депутатам змінилися. Тепер їхні пенсії регулюються загальним пенсійним законодавством, яке не передбачає прив’язки до зарплат діючих депутатів.

Волинський окружний адміністративний суд підтримав Пенсійний фонд, дії якого оскаржувала позивачка. Феміда пояснила: хоча раніше такий перерахунок і був можливий, але на момент звернення Богатирьової до суду діяли вже нові правила. Вони не дозволяють перераховувати пенсії колишнім депутатам залежно від зростання зарплат чинних народних депутатів.

Тож, суд вирішив, що Пенсійний фонд діяв правильно, відмовивши колишній депутатці у її вимозі. Екснардепка має право оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Волинський окружний адміністративний суд повністю відмовив Богатирьовій у позові
Волинський окружний адміністративний суд повністю відмовив Богатирьовій у позові
скриншот: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, що раніше «Главком» намагався витягнути інформацію з Пенсійного фонду про суми виплачених пенсій громадянам, які займали в країні високі посади в країні. Зокрема, видання цікавилося, які пенсії з 2014 року отримують президент-втікач Віктор Янукович, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, нардеп кількох скликань і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова Верховної Ради у 2012-2014 роках Володимир Рибак, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони Володимир Сівкович, народний депутат VII скликання Володимир Іванющенко, ексміністр оборони Павло Лебедєв, ексміністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова та інші.

Проте Пенсійний фонд замість чіткого звіту вдався до відвертих маніпуляцій: «Розголошення цієї інформації може завдати цим особам істотної шкоди, зокрема, у формі психологічного тиску, створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери, що може спричинити негативні наслідки для їх життя та здоров’я, а шкода від оприлюднення конфіденційної інформації переважатиме суспільний інтерес в її отриманні», – вважає Пенсійний фонд.

Нагадаємо, що Раїса Богатирьова була активною у політичному житті ще з 90-х років, ставши народною депутаткою I скликання. У 2007-2012 роках – обіймала посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

У 2012-2014 роках – очолювала Міністерство охорони здоров’я. Тоді ж у ЗМІ почала з'являтися інформація про прибутковий бізнес синів-близнюків  Богатирьової. Зокрема, Олександр Богатирьов володів фармацевтичною компанією, яка виграла низку бюджетних підрядів на мільйони гривень, замовником яких виступав МОЗ, яким керували його матір.

Інший син Ігор Богатирьов працював першим заступником НАК «Укренерго», а пізніше ввійшов до складу засновників ТОВ «Завод енергетичного машинобудування». За три місяці до зміни власників ця фірма отримала підряд на реконструкцію потужностей Придніпровської ТЕС «Дніпроенерго» вартістю 343 млн грн.

Після Революції гідності ексміністерка зникла з політичної арени й певний час перебувала за кордоном.

У 2019 році Богатирьова повернулася в Україну і одразу була затримана правоохоронцями, оскільки перебувала в розшуку за підозрою в корупційних схемах. Однак невдовзі її випустили під заставу, і справа фактично затихла. Пізніше Антикорупційний суд скасував запобіжний захід Богатирьовій та арешт її майна. Нині Раїса Богатирьова майже не з’являється в інформаційному просторі й не бере активної участі в політичному житті.

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Теги: Раїса Богатирьова пенсія

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